El momento en el que se iluminó por primera vez en la historia la torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia

Este miércoles se iluminó por primera vez en la historia la torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia, la icónica Basílica ubicada en Barcelona e ideada por el arquitecto Antoni Gaudí. En una ceremonia que incluyó fuegos artificiales y drones que formaron la figura del diseñador catalán, las imágenes del evento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Previo a su iluminación, la torre fue inaugurada y bendecida por el papa León XVI, quien sostuvo: “La belleza de este templo nos anima a aprender cada vez más de nuestro Maestro y Señor el arte de vivir según su Evangelio”.

La iluminación de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia

En el video puede verse cómo la totalidad de la Basílica se mantiene en penumbras mientras el único sector iluminado es la cruz blanca que corona la construcción. Ubicada en línea recta sobre el altar de la nave central, Gaudí la ideó de 172,5 metros, medio metro menos que la montaña de Montjuïc, el punto más alto de Barcelona.

Para la construcción de la torre de Jesucristo se utilizó una grúa cuyo operario tiene la cabina a 140 metros de altura, extensión que puede llegar a los 200 metros cuando despliega los brazos.

El montaje de la cruz requirió del involucramiento de un gran equipo de operarios

Con una altura de 7,25 metros y un peso de 24 toneladas, el brazo inferior fue el primer elemento de la cruz que se colocó. La pieza se encajó con los rombos exteriores de la viga de coronación.

¡Vemos por primera vez la torre de Jesucristo iluminada!

El espectáculo de luz iniciado desde la base hasta la iluminación de la cruz ha culminado con una composición de luces guiadas por drones, que han dibujado la figura de Gaudí y la frase «primero el amor, después la… pic.twitter.com/vJlAhyuZmQ — La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 10, 2026

La torre se abrirá al público recién en 2028, aunque no trascendió la fecha exacta. Desde la Sagrada Familia comunicaron que primero se debe terminar la nave interior y construir un ascensor acristalado. Según señalaron desde la construcción, el último tramo en dirección a la cruz habrá que subirla a pie.

La confección de la cruz ubicada en la torre de Jesucristo

Gaudí asumió el proyecto de la Sagrada Familia en 1883, tenía 31 años y destinó al templo 42 años de su vida. Antes de morir dejó terminada la parte del templo que es Patrimonio de la UNESCO: la cripta, la fachada del nacimiento y las cuatro primeras torres, una de ellas -a de Bernabé-, terminada entera y con el con el campanario acabado.

Qué dijo el papa León XVI

“No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”, expresó el sumo pontífice. En el momento culminante de su etapa catalana, la bendición de la torre más alta de la Sagrada Familia, obra maestra del genial Antoni Gaudí (1852-1926), e ícono de Barcelona, el papa León XIV volvió este jueves a lanzar un mensaje simple, claro y directo y que traspasó fronteras.

La belleza del templo de la Sagrada Familia nos anima a aprender cada vez más de nuestro Maestro y Señor el arte de vivir según su Evangelio. Mientras alzamos la mirada hacia Él, el Crucificado Resucitado, comprometámonos a levantar el rostro de quienes yacen en el polvo (1 Sam… — Papa León XIV (@Pontifex_es) June 10, 2026

Ante los reyes Felipe VI y Letizia, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez-que por primera vez desde que está en el poder participó de una celebración religiosa-, 22 ministros de su cuestionado ejecutivo, el presidente de la Generalitat, cardenales, obispos, sacerdotes y 4000 fieles, el Papa agustino vinculó la genial obra del “arquitecto de Dios” -en camino hacia la beatificación-, con el mensaje evangélico. Y, con la urgente necesidad de unidad en el mundo y en España. Un país donde si bien el Papa provocó una “tregua” política a través de su exitosa visita, aplaudida en forma unánime por todo el arco político y que significó una bocanada de oxígeno para Sánchez, está marcado a fuego por la polarización.