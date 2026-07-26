La ascensión de Laureano Ortega como heredero de sangre de la dinastía en Nicaragua

MADRID.– Desde que Laureano Ortega Murillo fue nombrado “asesor presidencial para la promoción de las inversiones, el comercio y la cooperación internacional” del Gobierno de sus padres en 2012, su agenda oficial ha venido in crescendo, tanto como su poder en el entramado interno del régimen familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Laureano Ortega, Rosario Murillo y Daniel Ortega el 16 de febrero, en Nicaragua

A tal punto que su figura —que dista del porte “revolucionario” de sus progenitores con sus trajes pulcros a la medida, un Rolex en la muñeca y su pasión como tenor por la ópera pucciniana— es vista en Nicaragua como el “delfín de la sucesión”, aunque siempre a la sombra de su madre, la copresidenta todopoderosa.

Los últimos años han sido los más intensos. A sus 43 años, es el personaje más conocido y omnipresente en la corte Ortega-Murillo después de sus padres.

Desde agosto de 2023, cuando fue autorizado a firmar el Tratado de Libre Comercio con China, los copresidentes le han otorgado al menos 27 “plenos poderes” para representar al Estado nicaragüense.

La mayoría han sido para suscribir convenios con Rusia y sus gobiernos regionales: un tratado de asistencia legal mutua en materia penal, otro de extradición de condenados, un acuerdo de amistad entre Managua y el distrito de Donetsk o un plan de cooperación con Sebastopol, en la Crimea ocupada desde 2014.

Policías nicaragüenses se toman una foto con el presidente Daniel Ortega en Masaya, Nicaragua, el 13 de julio de 2018 Cristobal Venegas - AP

Pero con China la relación es de otra naturaleza y es, quizá en este enlace, donde más ha explayado su incipiente y notoria influencia.

Desde que el régimen orteguista rompió con Taiwán en 2021, Laureano es el operador de la alianza con Pekín, y también el hombre que gestiona el sector del oro, entregado en concesiones a mineras chinas que cubren casi el 10% del territorio de Nicaragua, una nación de más de 130.000 kilómetros cuadrados.

Estados Unidos lo sancionó en abril de 2019 y, siete años después, al sancionar a dos de sus hermanos y a siete empresas del negocio aurífero, el Departamento del Tesoro volvió a nombrarlo: el esquema estatal del oro, dijo Washington, es administrado por dos hombres sancionados, el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y él.

Protestas anti gobierno en Masaya, Nicaragua, el 2 de junio de 2018

Pero más allá de las sanciones internacionales, Laureano no parece inmutarse ante los continuos señalamientos de Estados Unidos como pieza clave del régimen familiar. Al contrario, es un viajero frecuente a China y Rusia, adonde llega en calidad de enviado especial de sus padres a repetir el discurso antiestadounidense de la casa.

En septiembre de 2025, por ejemplo, estuvo en Pekín en el desfile por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, caminando detrás de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un.

Ese día, Rosario Murillo anunció orgullosa desde Managua quiénes representaban al país: “Allá está nuestra delegación, el asesor Laureano Ortega, nuestro canciller Valdrack Jaentschke”. Esa imagen, retransmitida con intensidad por la propaganda orteguista, terminó de galvanizar su figura como el sucesor por encima de sus nueve hermanos.

Fuentes cercanas a la familia Ortega-Murillo relataron a EL PAÍS que Laureano se ha convertido en el favorito de su madre, tras perder esta las esperanzas de entregarle la estafeta política a Juan Carlos Ortega Murillo, otro de sus nueve hijos, un rockero rebelde casado con una exmiss Nicaragua que no tuvo mayor cadencia política más allá de un par de tartamudeantes arengas orteguistas.

Esta fotografía, distribuida por el gobierno de Nicaragua a través del medio oficial de noticias El 19 Digital, muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua CESAR PEREZ - El 19 DIGITAL

En cambio, Laureano, a pesar de su amor por la ópera como tenor —al punto de tener su propio festival en Nicaragua—, se ha tomado con rigor el papel de político y ejerce como una especie de canciller de facto de la administración de sus padres.

“Es súper amable, hablador, agradable, te hace sentir cercano; y es cero introvertido, a diferencia de sus hermanos, incluso los mayores como Rafael Ortega, que no tienen ese don de la expresividad. Murillo ha visto en él, aparte de que es muy parecido físicamente, al mejor sucesor para su plan dinástico. Le encantan las cámaras”, comentó una fuente ligada al aparato copresidencial.

Favoritismo materno

Ese favoritismo materno se replica en la propaganda sandinista y en medios oficiales como El 19 Digital, la caja de resonancia de los discursos diarios de Murillo y donde se le destaca como pieza clave del régimen en materia de inversiones.

El 25 de junio pasado, apenas una semana después de que la Asamblea Nacional le entregara el control de la empresa estatal de importaciones y exportaciones, el sitio oficialista reprodujo la entrevista que Laureano concedió en Pekín a CGTN, la televisión estatal china, durante la feria internacional de cadenas de suministro.

También en cuentas de TikTok manejadas por sandinistas, sus atuendos de marcas renombradas y su físico son celebrados como los del “próximo presidente”.

Esta fotografía, distribuida por el gobierno de Nicaragua a través del medio oficial de noticias El 19 Digital, muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, durante un acto para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense CESAR PEREZ - El 19 DIGITAL

Sin embargo, entre los analistas políticos no hay consenso sobre los tiempos sucesorios. Para el exdiputado opositor Eliseo Núñez, el turno de Laureano está supeditado al de su madre y solo asumiría después de ella, porque Murillo quiere el poder total para sí tras la salida de Ortega.

El sociólogo Óscar René Vargas sostiene lo contrario: que el sucesor será Laureano y no ella, porque Murillo “ya se quemó” tras la represión de 2018, cuando ordenó ahogar en sangre las protestas que exigían el fin del régimen.

Una razón que refuerza la primera lectura es que, tras la reforma constitucional de 2024, cuando sus padres crearon la “copresidencia”, no han nombrado a los vicepresidentes que la propia Constitución establece.

“Ni al mismo Laureano, considerado sucesor, lo han nombrado vicepresidente, a pesar de que pueden nombrar cuántos vicepresidentes quieran”, remata la fuente allegada al círculo presidencial. Eso demuestra, agrega la persona consultada, que la sucesión “no está sellada”.

Este pasado 19 de julio, al destino político de Laureano Ortega se agregó otro factor que cambiaría radicalmente el asunto de la sucesión, el gran enigma a lo interno de la dinastía Ortega-Murillo.

Su padre, el viejo caudillo sandinista, dijo que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Con esa sentencia, pronunciada en plaza pública tras 61 días sin apariciones públicas, el heredero quedó ante una incógnita nueva: por dónde llegaría al poder.

Ortega aseguró ese mismo día, cuando se conmemoraba la Revolución sandinista que marcó la caída de la dinastía de Somoza —el régimen que gobernó con mano dura el país durante más de cuatro décadas— que está dispuesto a estar en el Gobierno por 10 años más. Ortega tiene 80 años y su sucesión parece cada vez más cerca.

Laureano persiste en sus actividades oficiales y sociales, donde a sus espaldas lo llaman “un dandy” por sus gustos refinados y sibaritas. El mismo hombre al que los socios rusos agasajaron en 2016 con una fiesta de 50.000 dólares en Managua, decorada con matrioskas gigantes y cincuenta kilos de comida traída en contenedores térmicos desde Moscú —caviar negro de beluga incluido— y dos cantantes de ópera rusos que le llevaron de regalo.

O el mismo que, en catorce años como funcionario público, anunció un canal interoceánico con capital chino que nunca se excavó, un satélite que nunca se lanzó y una ruta aérea entre Roma y Managua de la que solo quedó una foto suya en la escalerilla del avión y un león africano que llegó como pasajero de honor y terminó en el zoológico.

Al menos tres de sus grandes proyectos fracasaron. Otros 33 siguen congelados en los planes políticos de sus padres, igual que su posible aspiración en la sucesión de la dinastía Ortega-Murillo.