El fuego no da tregua en España y Francia: ya son 270.000 los evacuados por los incendios

Ambos gobiernos desplegaron grandes operativos para tratar de contener las llamas

LA NACION

LEGE-CAP FERRET.- Los incendios en España y Francia ya forzaron la evacuación de casi 270.000 personas, según los balances comunicados por las autoridades de ambos países este sábado.

En Francia, el ministro del Interior Laurent Nuñez indicó que 167.000 personas debieron abandonar sus hogares en Gironda, a las que se suman unas 30.000 desalojadas en las Landas, mientras que el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, informó que otras 25.000 personas fueron evacuadas en la capital, monto que eleva el total de desplazados en España a 70.000.

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“Si no huís y tratás de enfrentarte a ello, te devora”, declaró Ecologio Cabrera, de 86 años, uno de los vecinos del oeste de Madrid que tuvo que dejar su pueblo. Ahora encontró refugio en un polideportivo de la localidad de Vilamanta, juntos con cientos de personas. “Llegaron y nos dijeron a todos que saliéramos... Nunca había vivido algo así”, aseguró.

Bomberos franceses tratan de apagar el fuego en Bordeaux HANDOUT,Agencia AFP - SDIS33 - Caporal-chef Damien Rem

240 Los bomberos trabajan para extinguir las llamas durante un incendio forestal en Lege-Cap-Ferret, en el departamento de Gironda, en medio de un empeoramiento de la sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia, 24 de julio de 2026. REUTERS/Stephane Mahe Stephane Mahe - REUTERS

Captura de un video facilitado por la Guardia Civil, de la evolución del incendio en el suroeste de la Comunidad de Madrid Guardia Civil - EFE

En tanto, otro de los evacuados, Enrique Martín, aseguró que mientras dejaba su casa, ubicada en una zona montañosa al oeste de la capital española, veía “una bola de fuego” que se le acercaba, de acuerdo con lo publicado por la BBC. “Tuve que salir corriendo de mi casa. Había una bola de fuego. Si me hubiera demorado cinco minutos más, nos habría arrasado”, declaró desde un refugio de Cebreros.

“Es bastante impresionante e incluso aterrador”, dijo Laurent Moretti, residente en la localidad de Arès. “Una evacuación de esta magnitud nunca había ocurrido antes. Todo lo que realmente esperamos es que puedan controlarlo rápidamente”.

Decenas de bomberos franceses resultaron heridos, según las autoridades, pero no se reportaron muertes en ninguno de los dos países pese a las escenas de pánico mientras los habitantes huían en auto y la policía iba de puerta en puerta para avisar a la gente de que se fuera mientras grandes columnas de humo oscurecían el cielo.

Se suma un avión

Francia prepara un gran avión de carga adaptado para arrojar retardante de llama. Laurent Nuñez dijo que el A400M se sumará a lo que se espera sea una batalla “larga y muy difícil” contra el incendio que arrasa la región de Gironda, en el oeste del país.

Con vientos que se espera cambien a dirección oeste el sábado por la tarde, lo que podría acercar más las llamas a Burdeos -una zona conocida por los vinos-, los equipos de extinción y las autoridades estaban cavando zanjas, usando retardantes y tomando otras medidas para contenerlo, explicó el funcionario. Dijo que el fuego estaba a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad.

El gobierno movilizó a soldados para incorporarse a la lucha contra las llamas y envió 1,5 millones de mascarillas para protegerse del humo asfixiante.

La prefecta de la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos, decretó una orden de evacuación que afecta a parte de tres suburbios occidentales de la ciudad. También se ordenó el desalojo de otras localidades y pueblos más al oeste de la ciudad.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, describió los fuegos como “sin precedentes” y dijo que el incendio en Gironda había cobrado tal intensidad que estaba generando sus propios vientos.

Los equipos de extinción fueron reforzados con cientos de soldados y enviados con urgencia a la región de Gironda junto con mascarillas para filtrar las partículas de las nubes de humos potencialmente nocivos.

En medio del caos, varias personas huyeron en barco cuando las llamas arrasaron localidades turísticas en la costa atlántica.

El fuego en España

En España, los bomberos explicaron que los incendios se propagaron tan rápido y de forma tan violenta que no pudieron ser combatidos de frente. Las sucesivas olas de calor, que llegaron inusualmente temprano y con más fuerza este año -causando en Europa temperaturas récord-, convirtieron los bosques y matorrales en polvorines.

Los incendios arrasaron 130.000 hectáreas de bosque en España en lo que va de año, frente al promedio anual de 100.000 hectáreas de la última década, dijo el presidente del gobierno del país, Pedro Sánchez, durante una visita a un puesto de mando al oeste de Madrid.

La climatología más favorable de este sábado ofrecía “una ventana” para que los equipos de extinción lograran controlar los fuegos, apuntó. Antes, el gobierno regional madrileño había indicado que la intensidad de los incendios en la zona disminuyó durante la noche debido a que los vientos amainaron y al descenso de las temperaturas.

Otros países europeos estaban ayudando a sus socios. Italia dijo que dos de sus aviones Canadair de extinción de incendios con descarga de agua se desplegaron en España. El servicio de Protección Civil español contó que esperaba la llegada de otros dos desde Grecia, para sumarse a los de Países Bajos y Portugal ya desplegados en el terreno.

Francia, en tanto, espera dos aviones cisterna de Croacia, así como de otros dos de Portugal y dos helicópteros Black Hawk de gran capacidad de Chequia y Eslovaquia.

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Agencias AFP y AP