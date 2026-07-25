Planean construir la ciudad flotante más grande del mundo: con capacidad para 80 mil personas y un estadio propio

Un ambicioso proyecto marítimo busca redefinir el concepto de residencia global mediante la creación del Freedom Ship, una estructura flotante de dimensiones colosales diseñada para albergar a 80.000 personas de manera permanente. A diferencia de los cruceros convencionales, este megabuque se posiciona como una verdadera metrópolis oceánica que circunnavegará el planeta de forma continua, para lo cual integrará una infraestructura completa para la vida cotidiana, el trabajo y el esparcimiento en alta mar.

Un estilo de vida premium, la propuesta de la compañía para su ciudad flotante Freedom Cruise Line International

La propuesta, impulsada por la corporación estadounidense Freedom Cruise Line International, con sede en Florida, plantea un diseño de proporciones sin comparación: una eslora de aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla), una manga de 243,84 metros (800 pies) y una estructura de 30 pisos de altura. Según detalla la firma de diseño Schopfer Associates, encargada de la arquitectura del concepto, la embarcación contará con un peso superior a los dos millones de toneladas brutas. El objetivo es alejarse del modelo de ocio temporal para establecer un entorno de habitabilidad a largo plazo, donde los residentes puedan desarrollar rutinas urbanas.

La ciudad flotante también tendrá un estadio deportivo con capacidad para 15.000 espectadores Freedom Cruise Line International

El despliegue de instalaciones a bordo resulta ambicioso, ya que el diseño contempla un estadio deportivo con capacidad para 15.000 espectadores, además de un hospital con centro de investigación médica, centros educativos que abarcan desde el nivel primario hasta el universitario, mercados gastronómicos de dos plantas, museos, bancos, casinos, tiendas y una sala sinfónica. Para la movilidad interna, el plan prevé la implementación de un sistema de tranvía que conecte los distintos vecindarios, complementado con amplias zonas verdes y parques. Según Freedom Cruise Line International, el barco dispondrá incluso de ocho helipuertos para facilitar la conectividad con tierra firme mediante ferris y aviones.

La idea de un sistema de tranvía dentro de un crucero parece irreal, pero está en el proyecto Freedom Cruise Line International

De una idea a la realidad

La viabilidad de esta ciudad flotante depende de una ingeniería de vanguardia, donde la propulsión, según las estimaciones preliminares, funcionaría mediante sistemas híbridos y energía nuclear, además de buscar la sostenibilidad a través de procesos integrales de gestión de residuos y recuperación de energía. Debido a sus dimensiones, el navío operaría mayoritariamente en aguas internacionales, ya que sus características físicas impedirían su atraque en los puertos tradicionales, motivo por el cual los visitantes deberán utilizar ferris para acceder a las metrópolis.

La ciudad flotante también contará con un sistema que buscará la sostenibilidad energética Freedom Cruise Line International

En cuanto a la gestión del proyecto, Roger M. Gooch, director ejecutivo de la compañía, expresó en diálogo con The Telegraph su optimismo respecto al interés generado. “Podríamos casi justificar la construcción de tres barcos”, señaló Gooch, con lo que destacó la confianza del equipo en la solidez del plan financiero actual. Aunque el desarrollo se encuentra en una etapa de búsqueda de fondos, se determinó que, de concretarse, la construcción se llevaría a cabo en Indonesia, con un tiempo estimado de edificación de hasta cuatro años. Una particularidad es que la ocupación de las residencias podría comenzar incluso antes de finalizar la construcción total del casco.

Al contar con todas las etapas educativas, las familias podrían vivir toda su vida en este lugar Freedom Cruise Line International

La estructura, explicada por el equipo técnico en la documentación oficial, sigue principios de planeamiento urbano bilateral. Un eje central organiza la ciudad desde la popa hasta la proa, lo que permite que los distritos se distribuyan lateralmente para asegurar la estabilidad y una navegabilidad legible. Los desarrolladores enfatizan que, a diferencia de los cruceros residenciales existentes como The World o Villa Vie Odyssey, cuyo alcance es más limitado, el Freedom Ship busca una escala urbana integral.

La parte "negativa" de esta ciudad flotante es que depende mucho de la modalidad home office para el trabajo Freedom Cruise Line International

La visión subyacente es que la movilidad no implique una interrupción del hogar, sino un acceso permanente a las diversas culturas del mundo. Para los responsables, el Freedom Ship es más que un barco: es el futuro de una nueva forma de vida global y autónoma, estructurada para perdurar en un contexto marítimo.