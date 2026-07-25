Una camioneta atropelló a una multitud durante la celebración por el Día del Orgullo en Berlín

La celebración por el Día del Orgullo en Berlín se vio interrumpida luego de que un vehículo atropellara a una multitud en el parque Tiergarten. La policía local informó que hay varios heridos, algunos con lesiones graves, -sin precisar cuántos- y que trabaja para hallar a los sospechosos.

El mensaje de la Policía de Berlín Captura

“Estamos desplegados con numerosas fuerzas policiales, así como con equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Berlín, en el Gran Jardín Zoológico. Presumiblemente, un vehículo ha irrumpido en el Tiergarten, ha atropellado a varias personas y las ha herido. Los heridos están siendo atendidos actualmente por los equipos de rescate. Estamos buscando con gran intensidad a las personas sospechosas de los hechos”, expresó la Policía de Berlín vía X.

Un auto atropelló a varias personas en una marcha en Berlín

El episodio ocurrió poco antes de las 22 (17 de Argentina) cuando el conductor de una camioneta blanca atropelló a varias persona sobre Ahornsteig, una de las calles que recorren el parque Tiergarten, según informó la policía.

“Hay numerosos heridos, entre ellos varios con lesiones graves cuyas vidas están en peligro. La búsqueda de uno o más sospechosos se lleva a cabo a toda presión”, informaron las autoridades.

Por su parte, los organizadores de la movilización cancelaron el evento e instaron a los asistentes a evacuar la zona. El mensaje “evacuación” apareció en una de las pantallas gigantes que se colocaron en la Puerta de Brandeburgo.

A su vez, vía Instagram llamaron a abandonar las calles cercanas “con calma y orden” y le pidieron a los manifestantes que eviten la Columna de la Victoria y el parque Tiergarten. “Salgan de la zona en dirección a la estación central de trenes”, expresaron.

En el mismo sentido se manifestó la Policía de Berlín, que instó a alejarse del área y a intentar rodearla para poder salir.

“Se está llevando a cabo una operación policial más amplia en el Tiergarten. El área está acordonada por nuestras fuerzas de intervención. Por favor, eviten el área y rodeenla ampliamente. Se ha establecido un punto de atención a los medios en el camping”, informó la fuerza alemana.

Varias personas resultaron heridas en Berlín durante la Marcha del Orgullo

El operativo cuenta con una gran cantidad de coches policiales, helicópteros, bomberos y ambulancias para atender a los heridos: “Estamos desplegados con numerosas fuerzas policiales, así como con equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Berlín, en el Gran Jardín Zoológico”.

“Presumiblemente, un vehículo ha irrumpido en el Tiergarten, ha atropellado a varias personas y las ha herido. Los heridos están siendo atendidos por los equipos de rescate. Estamos buscando con gran intensidad a las personas sospechosas de los hechos.”, agregaron en la policía alemana.

La celebración anual del Orgullo en Berlín conmemora la rebelión de Stonewall de 1969 en Nueva York, que comenzó luego de que la policía allanara el Stonewall Inn, un bar gay en Christopher Street, en Greenwich Village.

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