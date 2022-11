La bufanda del líder de Hungría que disparó los temores por sus ambiciones expansionistas en Ucrania y Rumania

escuchar

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orban, hizo enojar a los vecinos orientales de su país, Rumania y Ucrania, al llevar una bufanda de fútbol adornada con un mapa de una Hungría ampliada.

La imagen representa la Gran Hungría, el antiguo territorio imperial húngaro que existía antes de la derrota de Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial y que incluía sectores de Ucrania y Rumania.

Rumania expresó su “firme desaprobación” por el gesto de Orban, en un mensaje dirigido al embajador húngaro en Bucarest. Ucrania exigió una disculpa oficial.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, declaró que Kiev había convocado al embajador húngaro “para informarle de lo inaceptable del acto de Viktor Orban”.

“La promoción de ideas revisionistas en Hungría no contribuye al desarrollo de las relaciones ucraniano-húngaras y no se corresponde con los principios de la política europea”, aseguró en Facebook.

El perfil de Instagram de Orban contiene un video en el que se le ve saludando a los futbolistas húngaros y luciendo la bufanda, que llevó durante un partido entre Hungría y Grecia el domingo.

Cerca de 1,2 millones de húngaros viven en Rumania y 150.000 en el oeste de Ucrania. Ya ha habido tensiones por los esfuerzos de Orban para promover la identidad húngara en ambos países.

En protesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano aseguró: “cualquier manifestación revisionista, independientemente de la forma que adopte, es inaceptable, contraria a las realidades actuales y a los compromisos asumidos conjuntamente por Rumania y Hungría”.

El antiguo territorio húngaro incluía también partes de lo que hoy es Austria, Croacia, Serbia y Eslovaquia.

En Facebook, Orban aseguró que la selección húngara era “el equipo de todos los húngaros, vivan donde vivan”.

“El fútbol no es política. No veamos lo que no hay”, dijo.

Pese a sus históricos enfrentamientos con Rusia, Orbán mantiene una relación cordial con el presidente ruso, Vladimir Putin, por la dependencia energética de Hungría con aquel país Agencia AFP

Durante años, Orban ha sido criticado en Europa por frenar la libertad de los medios de comunicación y los derechos de las minorías y los grupos de la sociedad civil, así como por su larga amistad con el presidente ruso Vladimir Putin.

Se lo ha acusado de socavar los valores fundamentales de la Unión Europea (UE), mientras que él señala a Bruselas de extralimitarse en sus competencias.

BBC Mundo