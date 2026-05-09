Asumió el nuevo primer ministro de Hungría tras 16 años del gobierno de Viktor Orban

El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, juró este sábado ante el Parlamento para tomar posesión del cargo, poniendo fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orban.

Durante la ceremonia de asunción, el flamante primer ministro llamó a la ciudadanía a “escribir la historia de Hungría” y “cruzar la puerta del cambio de régimen”, según consignó The Guardian, a un mes de que el partido de centroderecha Tisza, del que era candidato Magyar, derrotara a la formación nacionalista-populista Fidesz, de Orbán.

En un giro político sorprendente, el espacio que conduce Magyar obtuvo más votos y escaños en el Parlamento que cualquier otro partido en la historia poscomunista del país.

La victoria, que dio a Tisza una mayoría parlamentaria de dos tercios, le permitirá revertir muchas de las políticas que le dieron a Orbán una reputación, entre muchos de sus críticos, de ser un autoritario de ultraderecha; endurecer las medidas contra la presunta corrupción y transformar la dinámica política dentro de la Unión Europea, donde el ex primer ministro desestabilizó con frecuencia al bloque al vetar decisiones clave.

Un Parlamento sin Orbán

Magyar ingresó el sábado al enorme edificio neogótico del Parlamento junto a 140 diputados de su partido, que ocupará 141 de los 199 escaños de la cámara. La coalición Fidesz-KDNP de Orbán controlará 52 escaños, frente a los 135 que tenía en la anterior legislatura, mientras que el partido de ultraderecha Mi Hazánk (Nuestra Patria) ocupará seis.

El flamante primer ministro de Hungría, Peter Magyar (Kisbenedek / AFP) Agencia AFP - AFP

Los 199 diputados asumieron sus cargos alrededor de las 11 de la mañana (hora local). Por primera vez desde que se formó el primer Parlamento poscomunista de Hungría en 1990, Orbán no fue uno de ellos.

La nueva asamblea nacional cuenta con 54 legisladoras, la mayoría de Tisza -más de un cuarto del total de la cámara y la cifra más alta en la historia del país.

Magyar, un abogado de 45 años que fundó Tisza en 2024 tras años en el partido de Orbán, ha prometido poner fin a la corrupción oficial que, según sostiene, ha privado a los húngaros de oportunidades económicas.

El nuevo primer ministro ha llamado a la población a asistir a una celebración de “cambio de régimen” que durará todo el día en el exterior del Parlamento, para conmemorar su investidura y el fin de la era Orbán. Varios miles de personas se congregaban en la zona mientras los nuevos legisladores prestaban juramento.

Después de asumir el cargo alrededor de las tres de la tarde, está previsto que Magyar se dirija a la multitud.

Nuevos lazos con la UE

Magyar ha prometido recomponer los lazos de su país con la UE, que Orbán había llevado al límite, y restaurar el lugar de Hungría entre las democracias occidentales, cuya posición había quedado en entredicho a medida que Orbán se acercaba cada vez más a Rusia.

Desbloquear unos 17.000 millones de euros (20.000 millones de dólares) en fondos comunitarios para el país -congelados durante el mandato de Orbán por preocupaciones sobre el Estado de derecho y la corrupción- es una de las principales prioridades del nuevo primer ministro.

Como muestra de ese compromiso, responsables de Tisza afirman que volverán a izar la bandera de la UE en el Parlamento, después de que el gobierno de Orbán la retirara en 2014.

Agencia AP