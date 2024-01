escuchar

WASHINGTON.- Donald Trump se imponía esta noche en la elección de New Hampshire, la segunda cita electoral en la primaria presidencial de Estados Unidos, y lograba darle un impulso casi decisivo a su campaña en busca de su añorado regreso a la Casa Blanca. Nikki Haley, única rival de Trump en pie en la interna del Partido Republicano, quedaba en segundo lugar al aglutinar el grueso del voto moderado, y por una diferencia más estrecha de lo que anticipaban las encuestas.

Apenas iniciado el escrutinio, Trump obtenía el 53% de los votos contra el 46% de Haley. Más de 42.000 votos para el expresidente y 36.000 para la rival en la interna.

La agencia de noticias AP declaró a Trump ganador apenas terminó la votación.

El nuevo triunfo de Trump en New Hampshire lo dejaba al borde de conseguir nuevamente la nominación presidencial del Partido Republicano. Aunque aún deben votar los estados más importantes, la superioridad de Trump respecto de sus rivales parece ya insuperable. Nunca en el último medio siglo un candidato que ganó dos de las primeras tres elecciones –Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur– se quedó después sin la candidatura. Y desde 1976, seis de los ocho ganadores de la primaria republicana en New Hampshire se quedaron luego con la nominación presidencial, incluido Trump, ocho años atrás.

Desafiante, Haley prometió seguir en la pelea aun si resultaba derrotada, y a pesar de la amplia diferencia que marcaban las encuestas entre los votantes republicanos a favor de Donald Trump.

“No, no me voy si pierdo”, dijo Haley antes de la votación, durante una entrevista con Fox News, en la que además minimizó el impacto de la victoria de Trump en el caucus de Iowa, la primera cita del calendario.

“Voy a decir esto una vez más, tuvimos 56.000 personas que votaron por Donald Trump, y ¿van a decir que eso es lo que quiere el país? Eso no es lo que el país quiere”, afirmó.