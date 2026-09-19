La Casa Blanca prohíbe el acceso a la primera periodista tras la polémica medida de Trump

NUEVA YORK (AP).— La Casa Blanca comenzó a implementar la restricción de ingreso a los medios de comunicación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes, en una nueva escalada de sus recurrentes ataques al periodismo por considerar que “difunden noticias falsas”.

De acuerdo a lo que publicó CNN este sábado por la mañana, una reportera y un fotógrafo de MS NOW (antes conocido como MSNBC) no pudieron acceder a los terrenos de la Casa Blanca cuando llegaron a trabajar.

“El agente me pidió que le entregara mi credencial. Dijo que estaba desactivada”, declaró Akayla Gardner, acreditada de MS NOW en la sede del gobierno. “Le pregunté por qué no podía entrar. Dijo que eso estaba por encima de él”, agregó.

Tras eso, el medio emitió un comunicado: “MS NOW tiene la intención de tomar todas las medidas necesarias para defender nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda y el papel fundamental del periodismo independiente en nuestra democracia. Respaldamos firmemente a nuestros presentadores, reporteros y a nuestra redacción. Continuaremos informando sobre el Presidente, la administración y los temas que afectan al pueblo estadounidense”.

Trump indicó el viernes que vetó el acceso a la Casa Blanca de CNN, MS NOW y Politico debido a lo que calificó como una cobertura desfavorable y “noticias falsas”, y amenazó con imponer más vetos a medios de comunicación, el episodio más reciente de la respuesta cada vez más agresiva del mandatario a la cobertura mediática que considera desfavorable.

Al igual que muchas de las otras confrontaciones de Trump con organizaciones de noticias —algunas de las cuales se están desarrollando en el ámbito jurídico—, esta amenaza tiene posibles implicaciones relacionadas con la Primera Enmienda constitucional, que protege cinco libertades fundamentales: la religión, la expresión, la prensa, la reunión pacífica y la petición al gobierno.

Trump escribió en su red social que, con efecto inmediato, prohíbe el acceso de CNN, MS NOW y Politico “a la Casa Blanca debido a su constante ‘cobertura’ de noticias falsas”. Minutos después, durante un acto en el Despacho Oval, se le pidió al mandatario que explicara su declaración.

“Porque son noticias falsas”, respondió. “Uno se cansa tanto de leer y ver noticias falsas. Cuando miras CNN, es simplemente falso. Por eso sus índices de audiencia no son buenos. Cuando ves MS NOW… son noticias falsas”, sostuvo.

“Y cuando ves Politico... las historias que escribieron son falsas. Así que hay muchas noticias y puede que haya otros que se les unan, y quizá puedan mejorar. Pero nuestro país tiene que tener noticias honestas”, añadió.

CNN denunció la medida, y dijo que respalda a su equipo en la Casa Blanca y su “cobertura imparcial y precisa”.

“Tenemos un derecho, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, a realizar esa cobertura sin obstáculos ni interferencias del gobierno”, manifestó en un comunicado en la red social X. “Si el veto que el presidente Trump amenazó con imponer llega a concretarse, sería un ataque ilegal contra ese derecho fundamental, el cual está protegido constitucionalmente”, completó.

Politico indicó que “seguirá informando de manera imparcial sobre esta Casa Blanca y las futuras”. “Defenderemos enérgicamente nuestros derechos de la Primera Enmienda frente a cualquier intento de restringirlos”, remarcó.