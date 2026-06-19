La chicana de Lula a Neymar y el guiño inesperado a Messi en pleno Mundial

BELO HORIZONTE.– El Mundial volvió a cruzar fútbol y política en Brasil este viernes cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizó sobre la ausencia de Neymar en la selección brasileña y dijo que el delantero hace “teletrabajo” durante el torneo, donde todavía no debutó mientras se recupera de una lesión muscular.

“¿Neymar? Ni está jugando”, dijo Lula durante un acto en Belo Horizonte, en el sudeste del país, después de que un niño mencionara al número 10 de la Canarinha como uno de los mejores jugadores brasileños.

El mandatario fue más lejos y apeló a una broma que, según dijo, había visto en internet. “Neymar es el primer convocado home office del mundo. Jugador home office”, lanzó, entre risas. Y agregó: “Cualquier día va a haber que hacer una selección con inteligencia artificial. Once Pelés”.

Lula: Quem é que o Brasil tem de bom agora?

Criança: Neymar!



Lula: O Neymar não tá nem jogando, cara! Ouvi ontem que ele é o primeiro jogador convocado em home office do mundo.



É o maior que temos mesmo! 😂 pic.twitter.com/ZIJv59E6VU — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) June 19, 2026

También en diálogo con el niño, el mandatario abordó inicialmente la violencia contra las mujeres y criticó a los hombres que usan frustraciones personales o derrotas deportivas como justificación para agredirlas.

“El equipo del hombre pierde y quiere vengarse de la mujer. El jefe le llama la atención en la fábrica y quiere vengarse de la mujer. Toma alcohol y quiere golpear a la mujer. No puede ser. La mujer no es un saco de boxeo”, afirmó el mandatario.

Más adelante, al referirse a la igualdad y el respeto, Lula da Silva sostuvo que una niña puede jugar mejor al fútbol que muchos hombres y citó como ejemplo a la futbolista brasileña Marta, elegida seis veces como la mejor jugadora del mundo.

El delantero de Brasil Neymar, número 10, participa en un entrenamiento en el Columbia Park Training Facility, en Morristown, Nueva Jersey MAURO PIMENTEL - AFP

La frase rápidamente tuvo repercusión en Brasil, donde la presencia de Neymar en la lista mundialista ya había generado debate por su estado físico. El delantero, de 34 años, todavía no jugó en el certamen y quedó descartado para el partido de este viernes contra Haití, en Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo C.

Mientras el resto del plantel viajó para el encuentro, Neymar permaneció en Nueva Jersey, base de la selección brasileña en Estados Unidos, para continuar con la última etapa de su recuperación. La expectativa del cuerpo técnico es que pueda estar disponible para el tercer partido de la fase de grupos, frente a Escocia.

En el debut de Brasil en el Mundial, el 13 de junio ante Marruecos, Neymar tampoco estuvo en la planilla, aunque siguió el empate 1-1 desde el banco de suplentes junto a sus compañeros. Su ausencia se convirtió en uno de los temas centrales para la pentacampeona del mundo, que busca encaminar su clasificación después de un inicio discreto.

Lula da Silva participa de una reunión de trabajo matutina, en el marco de la cumbre del G7, en Evian LUDOVIC MARIN - AFP

Neymar no juega con la camiseta de Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla durante un partido de las eliminatorias sudamericanas. Desde entonces, su regreso a la selección estuvo marcado por dudas físicas, expectativas desmedidas y una presión creciente sobre su lugar en el equipo.

La ironía de Lula también tuvo lectura política. Neymar apoyó públicamente a Jair Bolsonaro en la campaña presidencial de 2022, cuando el entonces mandatario de ultraderecha buscaba la reelección frente al líder del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro, que perdió aquellos comicios, fue posteriormente condenado por golpismo.

La camiseta amarilla de la selección también quedó atrapada en esa disputa simbólica. Durante la campaña de 2022, el bolsonarismo la convirtió en uno de sus emblemas más visibles, al punto que la Confederación Brasileña de Fútbol buscó despegar la “verdeamarela” de la polarización política y relanzarla como símbolo nacional. Aunque la Justicia Electoral aclaró entonces que no estaba prohibido votar con la camiseta ni usarla como manifestación individual y silenciosa, la CBF repudió más tarde su utilización en actos antidemocráticos y de vandalismo, especialmente después del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, en enero de 2023.

Neymar apoyó a Jair Bolsonaro en la campaña presidencial de 2022

No es la primera vez que Lula mezcla fútbol y humor durante el Mundial. El miércoles, el presidente brasileño ya había bromeado con que pensaba “contratar” a Lionel Messi para la Canarinha, en otra muestra de cómo el torneo entró de lleno en la agenda política y social de Brasil.

Agencia AFP y O Globo