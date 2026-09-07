La contundente definición de Carlos III sobre Harry y Meghan tras su regreso y el exclusivo lugar donde podrían instalarse

LONDRES.– El rey Carlos III decidió despejar cualquier duda sobre el lugar que ocupan el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, dentro de la monarquía británica después de su regreso a Gran Bretaña el mes pasado.

En una carta difundida este lunes, el monarca dejó claro que el duque y la duquesa de Sussex no son “miembros activos de la familia real”, sino ciudadanos que actúan a título privado.

Harry y Meghan abandonaron sus funciones oficiales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos después de una fuerte disputa dentro de la familia real. Desde entonces dejaron de representar al soberano, perdieron el apoyo institucional reservado a los miembros activos de la Corona y también dejaron de contar con protección policial sistemática.

El rey Carlos y el príncipe Harry LOIC VENANCE - AFP

Seis años después, la pareja volvió a instalarse en el Reino Unido junto con sus dos hijos, Archie y Lilibet. El regreso, producido en agosto, reabrió una discusión especialmente sensible: si los contribuyentes británicos deben asumir el costo de su seguridad ahora que volvieron a vivir en el país.

Frente a las consultas recibidas, Carlos III optó por fijar una posición oficial. En la carta, el rey señaló que el documento buscaba “evitar dudas o confusiones”.

“Es bien sabido que, en enero de 2020, el duque y la duquesa renunciaron a desempeñar funciones representativas en nombre del soberano y ya no son miembros activos de la familia real”, indicó. El texto también establece que no corresponde tratarlos como “su alteza real” y que sus actividades caritativas deben considerarse iniciativas personales, realizadas a título privado.

En el sistema británico, los llamados “miembros activos de la realeza” son quienes cumplen funciones oficiales en nombre del monarca y, por ese motivo, reciben apoyo administrativo y otros recursos de la Casa Real. Harry y Meghan mantienen sus títulos de duque y duquesa de Sussex, pero no forman parte de ese núcleo institucional.

Harry y Meghan

La carta también subraya que su nuevo estatus les da independencia financiera y mayor libertad para proteger su privacidad.

Residencia en una zona rural exclusiva

Ese punto cobra especial importancia por el lugar en el que, según distintas versiones, la familia podría haberse instalado: los Cotswolds, una exclusiva zona rural de Inglaterra.

Castle Combe, un pueblo de los Cotswolds con casas construidas con piedra de los Cotswolds.

Miembros de Soho Farmhouse, un club privado de lujo situado en el norte de Oxfordshire, dijeron haber visto a Meghan llegar temprano por la mañana para tomar un café, informó The Guardian. La aparición alimentó las versiones de que viven en una propiedad cercana. La zona no les resulta ajena: ya habían alquilado una casa en Great Tew y Harry contó en sus memorias, Spare, que ambos habían considerado mudarse allí de manera permanente.

También surgieron indicios de una instalación más estable. Archie y Lilibet ya estarían inscriptos en una escuela para el nuevo ciclo lectivo, mientras padres de un establecimiento de la zona afirmaron haber recibido recordatorios sobre la necesidad de preservar la privacidad de otros alumnos y sus familias.

Casas adosadas de piedra de Cotswold en Broadway, Worcestershire. Los pintorescos edificios del pueblo atraen a muchos turistas.

Soho Farmhouse, rodeado de unas 40 hectáreas de campo, es conocido por su política de privacidad y por atraer a celebridades. David y Victoria Beckham viven cerca, Paul McCartney suele visitar el lugar y las princesas Beatriz y Eugenia son habitués. Meghan mantiene desde hace años una relación cercana con Soho House: Harry escribió que el club de Dean Street era prácticamente su base cuando ella viajaba a Londres y recordó que allí tuvieron su primera cita.

Harry y sus hijos

El regreso también vuelve a poner en primer plano la protección. Tras mudarse a Estados Unidos en 2020, el nivel de seguridad que Harry tenía como miembro activo de la Corona fue reducido, y Harry llevó el caso a los tribunales. Su intento de revertir esa decisión fracasó. Ahora, con la familia otra vez en territorio británico, el Comité Ejecutivo de Protección Real y VIP podría volver a evaluar los riesgos, aunque cualquier cambio en la custodia no modificaría el estatus institucional que Carlos III acaba de reafirmar.

Agencias AFP y AP