Búsqueda contrarreloj en México: el pescador de Oaxaca que ya estuvo una semana a la deriva en el océano

Héctor Márquez Martínez, un pescador de México que desapareció después de salir desde Puerto Ángel, en Oaxaca, fue localizado con vida tras permanecer casi una semana en el océano Pacífico. Un buque carguero consiguió avistarlo en alta mar y registrar su posición y, con las coordenadas en manos de familiares y pescadores, comenzó una nueva carrera contrarreloj para llegar hasta él.

Héctor Márquez Martínez salió a pescar en México y nunca regresó

Según el medio local Primera Línea, Márquez Martínez, conocido por sus allegados como Chico, salió muy temprano el lunes 31 de agosto para realizar una jornada de pesca de pez vela frente a las costas de Puerto Ángel. Lo hizo a bordo de una pequeña embarcación con motor llamada Josmarcito, en un viaje que debía ser rutinario y durar apenas unas horas.

Conocido como Chico, salió a faenar por pez vela desde Puerto Ángel la mañana del lunes 31 de agosto a bordo de la embarcación Josmarcito facebook.com/enlacedelacosta

El pescador llevaba combustible suficiente para completar ese recorrido habitual, pero no para permanecer durante varios días en el mar. La rutina establecía que saliera alrededor de las 6 hs y regresara a Puerto Ángel entre las 9 y las 10.

Aquella mañana, sin embargo, la pequeña lancha no volvió a aparecer en el puerto. A medida que avanzaban las horas sin noticias, la posibilidad de que hubiera sufrido algún inconveniente en el mar cobró fuerza.

Su padre, Héctor Gabino Márquez Reyes, señaló como posibles explicaciones que su hijo hubiera perdido el rumbo debido a las condiciones meteorológicas o que hubiera sufrido una avería en el motor de la embarcación.

La desaparición movilizó rápidamente a otros pescadores de la zona. Primero fueron compañeros de Puerto Ángel quienes salieron al mar para intentar encontrarlo.

Después, la búsqueda se amplió hacia otras localidades, entre ellas Mazunte y San Agustín, mientras familiares y voluntarios se sumaban a las tareas.

México mantuvo durante días la búsqueda del pescador a la deriva

Primera Línea informó que en el operativo participaron pescadores, familiares, voluntarios, una avioneta proporcionada por el gobierno mexicano y una patrulla del sector naval. También intervino la Secretaría de Marina, mientras distintas personas de la comunidad colaboraban directamente desde el mar.

La búsqueda del pescador mexicano

Durante casi una semana, la incertidumbre se instaló en Puerto Ángel. La familia de Márquez Martínez recurrió incluso a las redes sociales para pedir apoyo destinado a quienes participaban en los recorridos. El pedido incluía combustible y víveres.

La situación también provocó llamados públicos para evitar que se difundieran versiones incorrectas sobre el paradero del pescador. La incertidumbre aumentó cuando comenzaron a circular informaciones de que Héctor Márquez Martínez ya había sido rescatado.

El avistamiento que devolvió la esperanza a la familia del pescador de Oaxaca

El punto de inflexión llegó el domingo 6 de septiembre. De acuerdo con Oaxaca Capital, un buque carguero logró localizar al pescador en aguas abiertas del Pacífico, en una zona situada a decenas de millas náuticas de la costa y próxima a Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Familiares, voluntarios y compañeros de Puerto Ángel, Mazunte y San Agustín se unieron de inmediato a las tareas de rastrillaje facebook.com/enlacedelacosta

El hallazgo confirmó que Márquez Martínez seguía con vida después de varios días sin comunicación con su familia. El carguero pudo fotografiarlo y registrar las coordenadas de la embarcación para compartir posteriormente esa información con personas de la comunidad.

Sin embargo, el avistamiento no equivalió a un rescate. El pescador recibió asistencia del buque, pero decidió permanecer junto a su propia embarcación.

Según la información publicada por el medio, el carguero le ofreció ayuda y posteriormente las coordenadas fueron entregadas a familiares y pescadores para que pudieran dirigirse hacia su posición.

La familia salió rápidamente a aclarar que el hombre seguía en el mar. Según publicaron dos hermanos de Márquez en redes sociales, sabían que estaba vivo, pero ninguna embarcación lo había trasladado todavía a tierra.