La crisis de la vivienda, un fantasma que recorre Europa y amenaza con ser cada vez más explosivo

ROMA.- La crisis por el acceso a la vivienda se ha vuelto un tema explosivo en Europa. Lo demuestran el resonante éxito de la izquierda radical en Berlín y la indignación por el caso de Maricarmen Abascal en Madrid.

La anciana de 87 años que fue desalojada por la fuerza de su casa generó una enorme movilización, un acampe en la emblemática Puerta del Sol y no sólo logró volver a su departamento del barrio de Retiro, sino que hasta llevó al gobierno socialista de Pedro Sánchez a reaccionar y proponer un polémico decreto para hacerle frente a la emergencia habitacional, no casualmente bautizado “Maricarmen”, que lo puso al borde del abismo.

Al ser un tema que traspasa fronteras, en las protestas por el caso de Maricarmen -que se transformó en el símbolo de un reclamo internacional-, también aparecieron activistas de otros 20 países, entre los cuales Irlanda, Alemania, Portugal, Francia -en llamas también por este motivo-, Gran Bretaña, Grecia, Rumania y Suiza.

Maricarmen, la mujer convertida en símbolo del problema de la vivienda en Europa Europa Press News - Europa Press

Apuntando al derecho a una casa, el 20 de septiembre pasado el partido de extrema izquierda alemán Die Linke -que hace dos años estaba en sus mínimos históricos-, superó todas sus expectativas. De la mano de la jurista Elif Eralp, hija de refugiados turcos, con un 25% de los votos se impuso ante la Unión Demócrata Cristiana del canciller Friedrich Merz (20%), y quedó en condiciones de llegar a gobernar la capital de la tercera economía mundial.

En la noche de la victoria electoral Eralp, de 45 años y que muchos comparan con el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, agradeció a todos los voluntarios que la ayudaron en su campaña electoral, enfocada en la crisis de vivienda de Berlín, donde se estima que los alquileres en la última década crecieron casi en un 70%, y en la que propuso una serie de expropiaciones.

Tal como subrayó Die Zeit, Eralp agradeció especialmente a Martina y Melek, dos mujeres que había citado continuamente en sus actos, contando sus problemas para pagar el alquiler. Y prometió seguir combatiendo por ellas en los próximos años.

La dirigente socialista Elif Eralp (centro), durante una manifestación en Berlín JOHN MACDOUGALL - AFP

El tema del acceso a la vivienda no es una emergencia que afecta solamente a Berlín. Debido a un mercado enloquecido, falta de empleo, trabajos precarios, salarios cada vez más bajos, para una gran mayoría de europeos, sobre todo jóvenes, resulta imposible poder alquilar también en ciudades como Roma, Milán, Madrid, Barcelona, Bruselas o Lisboa.

Factores múltiples

“Es el resultado de una combinación de múltiples factores económicos, sociales e institucionales que se refuerzan mutuamente: por un lado, el fuerte aumento de los precios de la vivienda y el crecimiento exponencial de los alquileres turísticos de corta duración han reducido drásticamente la oferta disponible en el mercado residencial convencional”, explica un informe de Franet, la red de investigación de la Agencia para Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).

“Por otro, existe un descenso crónico y progresivo de la inversión en vivienda pública y una insuficiencia de las políticas de apoyo financiero vigentes desde hace tiempo”, añade.

Masiva protesta de activistas en el centro de Madrid tras el caso Maricarmen Richard Zubelzu - ZUMA Press Wire DPA

Según Eurostat, en el Viejo Continente los precios de las viviendas se dispararon un 53% entre 2010 y 2024, mientras que los alquileres aumentaron un 25%.

Como ya sucedió en 2022, justamente por este tema en Italia en los últimos días volvieron las protestas de los estudiantes universitarios. Justo al comienzo de las cursadas, de nuevo los estudiantes “fuori sede” -provenientes de otros sitios- acampan frente a sus facultades -en Milán, Parma, Palermo- para protestar en contra de los precios que deben pagar para alquilarse un cuarto.

“Expropiemos a los superricos”, podía leerse en una pancarta levantada en el atrio de la antigua Universidad Federico II de Nápoles.

En septiembre diversas organizaciones decidieron lanzar la denominada “Iniciativa Ciudadana Europea”, que busca reunir 1,2 millones de firmas en toda la UE para que se redacten nuevas leyes que hagan que la vivienda sea asequible, sostenible y justa. A través de la recolección de firmas, un instrumento democrático, esperan poner el tema en la agenda política europea para exigir medidas.

Turistas recorren Roma, otra de las ciudades agobiadas por la crisis de la vivienda ALBERTO PIZZOLI - AFP

“Si 1 millón de personas de toda la UE firman –mejor si son más–, la Comisión Europea está obligada a responder. ¡Exigimos el derecho a la vivienda! Ahora y para siempre”, explican en su página.

“Lo vemos y vivimos cada día: trabajadores que ya no pueden permitirse vivir en la ciudad que ellos mismos construyen, jóvenes para los que irse de casa de sus padres no es una posibilidad, inquilinos que se ven obligados a marcharse de su barrio tras una rehabilitación, edificios vacíos mientras hay personas durmiendo en la calle. El mercado actual de la vivienda está anteponiendo los beneficios a las personas y al planeta”, denuncian.

“No tiene por qué ser así. Los edificios existen, al igual que las soluciones para hacerlos accesibles, habitables y asequibles. Lo que falta son las normas para hacerlo posible: dar uso a los edificios vacíos, impulsar la rehabilitación, permitir que las personas permanezcan en sus hogares, frenar la especulación, garantizar que la vivienda siga siendo asequible a largo plazo, invertir de forma sostenible y crear una Agencia Europea de la Vivienda que coordine todas estas medidas”, plantean.

El famoso tranvía de Lisboa. La capital de Portugal también padece un serio problema de acceso a la vivienda PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Con su presión y las firmas ¿lograrán su objetivo?

Al responder una pregunta de un periodista español durante el vuelo de regreso a Roma desde Francia, el lunes último, el papa León XIV demostró estar al tanto de la emergencia.

“¿Cuál es el problema en un sistema que permite que una anciana, además con discapacidad o con alguna dificultad sea echada de su casa? La Iglesia habla mucho del descarte y habla también de justicia. Invita, promueve, busca despertar en todos la capacidad de responder con un sentido más humano, ser de verdad sensibles al dolor, al sufrimiento de los demás”, dijo.

“El problema de la escasez de vivienda que hoy existe en muchos países es un problema que ninguna parroquia, ninguna diócesis, ni la Iglesia misma podrá solucionar”, agregó. “Pero creo que este es un desafío grande en el que tenemos que exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a que le busquen solución. Porque evidentemente está aumentando; y muchas veces se reacciona sólo al momento de emergencia. Sin embargo, tenemos que ver en realidad cuál es la causa sistémica de este problema y como ayudar”, concluyó.