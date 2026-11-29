WASHINGTON.– “No soy MAGA”. La declaración de Elon Musk, uno de los principales financistas del movimiento de Donald Trump, fue una de las señales más visibles de una fractura que se profundizó después de las elecciones de medio término. Tucker Carlson, una de las voces más influyentes del universo conservador que rompió con el presidente, habló de una “traición profunda” a los principios del movimiento. Y Lauren Boebert, una exlegisladora fiel a Trump, reconoció que algunas de sus decisiones habían perjudicado a sus votantes.

Elon Musk Jacquelyn Martin - AP

Las tres declaraciones reflejan una disputa que atraviesa al Partido Republicano y que la contundente derrota electoral de noviembre terminó de acelerar. El partido que durante una década encontró en Trump a su principal conductor enfrenta ahora una pregunta incómoda: ¿qué significa ser MAGA cuando se acerca el final del segundo mandato del presidente?

“Estamos teniendo una guerra civil dentro del Partido Republicano. La gente debería prepararse”, advirtió Stephen K. Bannon, antiguo estratega de Trump y referente del nacionalismo populista.

Uno de los principales puntos de conflicto es la guerra en Irán. Algunos de los antiguos aliados del presidente consideran que la intervención contradice una de sus promesas electorales centrales: evitar nuevos conflictos en el extranjero y concentrarse en los problemas internos de Estados Unidos. Otros, en cambio, defienden la guerra como una cuestión de seguridad nacional y rechazan las críticas a Trump.

El representante Derrick Van Orden, de Wisconsin, un firme defensor del conflicto que también perdió su banca en las elecciones, dijo estar “asqueado” por sus compañeros que cuestionaron al presidente. “El problema del Partido Republicano es que hay demasiados de mis colegas que preferirían conservar sus propios cargos antes que poner al país primero”, afirmó.

La discusión expone dos interpretaciones del trumpismo: una que reivindica el populismo nacionalista y el aislacionismo y otra que acepta una política exterior más activa. También refleja las contradicciones del propio Trump, que pasó de prometer que evitaría nuevas guerras a encabezar un gobierno absorbido por la política exterior y cada vez más cercano a China.

El senador republicano Ted Cruz Getty Images

La pregunta de fondo es si MAGA constituye una corriente ideológica con principios propios o si se reduce a la lealtad personal al presidente. Trump, que alguna vez declaró que “MAGA soy yo”, defendió este mes su interpretación del movimiento frente al distanciamiento de Musk.

Sin embargo, hasta algunos de sus aliados más incondicionales empezaron a cuestionarlo. Boebert sostuvo que las elecciones habían sido un referéndum sobre el liderazgo presidencial y que Trump había tomado decisiones que perjudicaron a sus votantes.

Para el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, un republicano centrista que rompió hace años con el mandatario, la derrota demuestra que el partido debe alejarse de Trump. “Si nominamos a alguien que haya sido parte de la segunda administración Trump, o un acólito cercano a Trump, nos van a derrotar tan duramente como nos derrotaron hace cuatro semanas”, advirtió.

Pero el presidente conserva una influencia considerable. Antes de las elecciones generales, intervino en las primarias para impulsar a sus aliados y desplazar a dirigentes que consideraba desleales. Uno de sus críticos, el representante Thomas Massie, de Kentucky, perdió frente a un rival respaldado por Trump después de intentar reivindicar una versión del MAGA que, según él, el presidente había abandonado.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La disputa por la sucesión

La pelea también anticipa la competencia por el liderazgo republicano de 2028. Los dos principales nombres que aparecen como posibles herederos del movimiento representan visiones distintas: el vicepresidente JD Vance, de perfil populista y aislacionista, y el secretario de Estado Marco Rubio, más cercano al republicanismo tradicional y a una política exterior intervencionista.

Vance tomó distancia de la guerra en Irán y la señaló como el principal factor detrás de las pérdidas electorales republicanas, una postura que irritó a Trump. También cuestionaron el conflicto el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador texano Ted Cruz. Los tres evalúan competir por la presidencia en 2028.

Bannon, crítico de la intervención, sostiene que el resultado electoral fue un reclamo para recuperar una agenda populista que, a su juicio, el gobierno no aplicó con suficiente decisión. Celebró la promoción de Stephen Miller, referente de la línea dura migratoria, como jefe de gabinete de la Casa Blanca y descartó que Rubio represente al movimiento.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos Mark Schiefelbein - AP

El republicano Don Bacon, en cambio, responsabilizó a Trump por la derrota debido a sus políticas arancelarias, su acercamiento a Rusia y sus comentarios públicos. Considera que Vance tampoco representa el MAGA y ve en Rubio una combinación entre el trumpismo y el legado de Reagan.

Las primeras pruebas de esta disputa llegarán en enero, cuando se defina la conducción del Comité Nacional Republicano. Más adelante, durante 2027, comenzará a tomar forma la carrera presidencial.

El gobernador de Florida, Ron De Santis Rebecca Blackwell - AP

Trump llega debilitado, con su aprobación en el nivel más bajo y un partido dividido sobre el rumbo que debe seguir. Pero su influencia está lejos de haber desaparecido: después de quedar aislado por el pobre resultado republicano de 2022, consiguió regresar a la Casa Blanca dos años más tarde.

La paradoja es que los republicanos deben discutir cómo superar a Trump mientras todavía dependen de su liderazgo. La disputa ya no es solo por quién heredará el movimiento, sino por qué significará MAGA cuando su fundador deje de conducirlo.

Diario The New York Times y agencia AP