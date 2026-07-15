La drogaron en un boliche en España y ahora le cuesta caminar y sufre pesadillas

Taylor Coulter regresaba de los baños en el famoso boliche Bananas de Magaluf (España) cuando un desconocido chocó con ella en las escaleras.

“Sentí un dolor agudo y punzante en el brazo. Se disculpó mucho, más de lo necesario. Luego sentí un líquido recorrer todo mi cuerpo”, relata.

La joven de 18 años, originaria de Port Glasgow, Escocia, tuvo solo 20 segundos para pedir ayuda antes de quedar incapacitada por la droga que le habían inyectado con una aguja.

“Empezó a hacerme efecto enseguida”, recuerda. Taylor tuvo suerte. Sus amigos estaban cerca y logró llegar hasta ellos a tiempo. Su mejor amiga la ayudó a ir al baño, donde vomitó, y luego el grupo de adolescentes escocesas la llevó de vuelta a su hotel.

La droga borró gran parte de la memoria de Taylor sobre lo sucedido tras el ataque, que tuvo lugar en la localidad turística de Mallorca el 21 de junio, pero sus amigas la ayudar a completar los detalles que faltan.

“Mis amigas estaban hablando por teléfono con mis padres, y con sus padres, quienes estaban buscando el mejor consejo, que era una ducha de choque con agua fría”, cuenta.

“Otros amigos estaban llamando por teléfono a los médicos, al hospital, cosas así”.

En el hospital, los análisis de sangre revelaron que le habían inyectado gamma-hidroxibutirato, más conocido como GHB, así como un fármaco antidepresivo.

El GHB es un potente sedante que provoca somnolencia extrema y pérdida de inhibiciones, y borra el recuerdo de lo sucedido bajo sus efectos. Es tristemente célebre por ser una droga utilizada para facilitar la violación en citas.

Si bien el GHB acabaría siendo eliminado de su organismo, a los médicos les preocupaba la posibilidad de infecciones sanguíneas derivadas de la aguja.

Taylor, una estrella emergente del fútbol, está tomando medicamentos antivirales para protegerse contra el VIH o la hepatitis, pero estos fármacos también le pasaron factura.

Taylor juega en el Greenock Morton Women FC

Casi tres semanas después de su terrible experiencia en Magaluf, el tratamiento le provocó dificultades para caminar largas distancias y le impide entrenar con su equipo actual, el Greenock Morton Women FC.

“Ha tenido un impacto enorme en cosas que antes me resultaban fáciles, como correr y montar en bicicleta. Me canso muchísimo cuando intento hacer cualquier tipo de ejercicio”, dice Taylor.

Los efectos secundarios suponen un doble golpe para Taylor, que tiene previsto mudarse a Estados Unidos el próximo mes para disfrutar de una beca de fútbol que obtuvo en la Universidad Estatal de Luisiana.

Salvada por las amigas

El viaje al complejo turístico español fue las primeras vacaciones de Taylor en el extranjero sin sus padres, una celebración de iniciación solo para chicas con 16 amigas después de terminar la escuela secundaria.

“Mis padres no me iban a dejar ir de vacaciones al principio. Les rogué que me dejaran, ya que eran las últimas semanas que tenía para pasar tiempo con mis amigas antes de mudarme.”

Finalmente, Taylor recibió permiso para reservar sus vuelos pocos días antes de que el resto del grupo tuviera que viajar. Durante los primeros días, los pubs y clubes de Magaluf transmitían una sensación de seguridad, recuerda Taylor.

Stuart, el padre de Taylor, dice que la familia tiene una enorme deuda de agradecimiento con sus amigas que la cuidaron

Las amigas hicieron un esfuerzo consciente por permanecer juntas y vigilar las bebidas de las demás, pero ella cuenta que “desconocían” que algunos intentos de drogar a las personas involucraban agujas.

“Nunca pensé que me pasaría a mí, y cuando sucedió, me sorprendió mucho la rapidez con la que me hizo efecto”, dice.

Para Taylor, que estaba sobria la noche del ataque, gran parte de esa velada sigue siendo un borrón, pero está “agradecida” a sus amigas que la ayudaron a mantenerse a salvo.

“Creo que ese es el verdadero significado de la amistad. Si no hubieran estado ahí, me aterra pensar lo que podría haber pasado”.

La BBC contactó con el Bananas Club para obtener comentarios sobre el incidente. Los padres de Taylor describieron cómo los despertó una llamada de su mejor amiga en la madrugada.

“Siempre estás nervioso cuando tus hijos están de vacaciones, y cuando vi el nombre aparecer en la pantalla, supimos enseguida que algo andaba mal”, explica su padre, Stuart.

Los padres pidieron ver a Taylor por videollamada. Ella no respondía y “solo emitía sonidos”. Stuart no tiene más que elogios hacia la forma en la que sus amigas cuidaron de su hija.

Taylor dice que una de las cosas que ha aprendido de esta experiencia es el significado de la verdadera amistad

“Tomaron el control de la situación; estuvieron muy atentas, muy bien”, expresa. “Lo que han hecho es, básicamente, salvar a Taylor, porque no estaba en condiciones de valerse por sí misma. Les estoy muy agradecido a sus amigas”.

Pesadillas y recuerdos traumáticos

Taylor aún conserva la esperanza de recuperar su plena forma física, pero afirma que el incidente ha mermado su confianza. “Me ha afectado muchísimo, porque me estaba preparando para la pretemporada en Estados Unidos y ahora apenas puedo caminar”, dice.

Sufre pesadillas y “recuerdos intrusivos” que afectan su sueño. “No puedo entender por qué alguien haría eso, ¿qué sentido tiene?”, plantea.

Taylor ha compartido su historia como advertencia para otras personas que puedan irse de vacaciones en grupo este verano boreal. Su consejo es: “Quédate con tus amigos, no vayas a ningún sitio sola”. La experiencia la ha dejado conmocionada, constantemente “en tensión” y “mirando a su alrededor con recelo”, pero su pasión por el fútbol sigue tan fuerte como siempre.

Sueña con jugar algún día con Escocia en la Copa Mundial Femenina y, a pesar del contratiempo, espera con ilusión su beca en Estados Unidos. “Ese ha sido mi sueño desde que tenía 11 años: convertirme en profesional y ser una inspiración para otras personas, como los jugadores más jóvenes”.

Una práctica creciente y preocupante

Colin Mackie, quien fundó la organización benéfica Spike Aware UK con su esposa, Mandy, después de que su hijo Greg muriera luego de que alguien le adulterara la bebida, señala que hay varias razones por las que la gente intenta drogar a otros.

“Puede estar relacionado con agresiones físicas o sexuales, con robos, y ahora, con las redes sociales, incluso podría ser porque alguien quiere ver a otra persona saltando para poder publicar un vídeo de 30 segundos en internet”, declaró a Radio Breakfast Scotland.

“Se está haciendo por muchísimas razones diferentes, y eso es lo más preocupante”, comentó. Los incidentes en los que las personas son drogadas en contra de su voluntad pueden ocurrir a través de bebidas, agujas y cigarrillos electrónicos, e incluso pueden incluir agregar alcohol extra a la bebida de alguien sin su conocimiento.

Mackie afirma que los episodios en los que usan inyecciones para drogar a la gente, como el que sufrió Taylor, son más comunes de lo que la gente piensa, pero que lo más frecuente sigue siendo adulterar las bebidas.

Él y su esposa están haciendo campaña para que estos actos en los que se droga a las personas en contra de su voluntad sean tipificados como un delito en Escocia, después de que fuera reconocido en la reciente Ley de Delincuencia y Policía de 2026 en Inglaterra, que recibió la aprobación real a principios de este año.

Por Kayleigh Harvey y Calum Watson