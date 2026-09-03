La dura respuesta de la nieta de Salvador Allende a Milei por sus dichos sobre Pinochet

SANTIAGO DE CHILE.– La exministra de Defensa chilena Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende, salió este jueves al cruce del presidente argentino, Javier Milei, después de que el mandatario reivindicara el derrocamiento del líder socialista durante un discurso en Santiago y calificara a sus adversarios de izquierda como “zurdos mugrosos” y un “cáncer”.

Fernández consideró “en extremo graves” las declaraciones de Milei y cuestionó especialmente que el presidente argentino presentara el golpe de Estado de 1973 como el inicio de una etapa de estabilidad y crecimiento para Chile.

Kast y Milei saludan desde un balcón del Palacio de La Moneda durante una ceremonia de bienvenida en Santiago RAUL BRAVO - AFP

Durante la inauguración del Foro Madrid, un encuentro que reúne a dirigentes y referentes de la derecha y la ultraderecha iberoamericana, Milei afirmó que “tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años” y sostuvo que, gracias a ese proceso, el país se convirtió en “la envidia” económica de la región.

La respuesta de la nieta del exmandatario no tardó en llegar. En una declaración pública, Fernández reprochó que Milei “elogia el derrocamiento de un Presidente elegido democráticamente” y advirtió que esa interpretación de la historia chilena “normaliza la ruptura institucional y el golpe de Estado”.

“Es una idea que ningún país que valore su democracia debería tolerar, y menos aún celebrar destempladamente”, sostuvo la exfuncionaria del gobierno de Gabriel Boric.

La ministra de la Defensa de Chile, Maya Fernández, y el presidente chileno Gabriel Boric, durante un desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia

Fernández remarcó además que las palabras del presidente argentino adquieren una gravedad especial por haber sido pronunciadas a pocos días del 53° aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, encabezado por Augusto Pinochet.

Según señaló, esa fecha recuerda “el inicio de una dictadura responsable de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos”.

En el tramo más duro de su declaración, la exministra afirmó que las palabras de Milei “evidencian una preocupante indolencia hacia las víctimas y sus familias, una falta de respeto por la memoria democrática de Chile y, en el fondo, una profunda falta de humanidad”.

La reivindicación de Milei

Las críticas de Fernández surgieron luego del discurso que Milei pronunció en Santiago para inaugurar el Foro Madrid, donde hizo una extensa lectura de la historia política reciente de Chile y volvió a reivindicar la llamada “batalla cultural” contra la izquierda.

El exdictador chileno Augusto Pinochet saluda a sus partidarios desde la pista de un aeropuerto militar local, después de llegar desde Londres RICKEY ROGERS - X00232

“Chile es un lugar emblemático, porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural tras el derrocamiento del comunista Allende”, afirmó el mandatario argentino, luego de celebrar “la victoria de mi amigo José Antonio Kast”.

Milei sostuvo que, tras la caída de Allende, “ganaron las ideas de la libertad”, pero consideró que la derecha chilena cometió el error de abandonar posteriormente la disputa ideológica en medios de comunicación, universidades y otros ámbitos culturales.

A su juicio, esa falta de confrontación explica el estallido social que sacudió Chile en 2019.

“Sabemos que el motivo por el cual el estallido era inevitable fue que por demasiado tiempo aquí descuidaron el terreno de la batalla de las ideas”, afirmó.

Un hombre que sostiene una fotografía del difunto presidente de Chile, Salvador Allende, participa en una manifestación que conmemora el 50 aniversario de un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet en Santiago Matias Basualdo - AP

El Presidente rechazó además la interpretación de que las protestas hubieran sido consecuencia de las desigualdades del modelo económico chileno y aseguró que las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos en Chile eran mejores que en otros países de la región.

Según Milei, aunque la derecha había ganado durante décadas en el terreno económico, permitió que sus adversarios avanzaran en el plano cultural. “Y cuando ellos ganan en el terreno del bien y del mal, terminan ganando políticamente”, sostuvo.

Duras descalificaciones

Milei volvió luego sobre el presente político regional y llamó a los sectores de derecha a coordinarse frente a la izquierda, a la que acusó de utilizar los medios de comunicación para intentar recuperar el poder.

En ese marco, lanzó algunas de las frases más agresivas de su discurso. Milei calificó a sus adversarios ideológicos de “zurdos mugrosos” y definió a la izquierda como un “cáncer”.

Pedro Sánchez saluda al expresidente de Chile Gabriel Boric durante la cumbre Encuentro en Defensa de la Democracia, en Barcelona Joan Monfort - AP

El discurso incluyó además críticas contra Europa y, en particular, contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuyo Ejecutivo calificó como un “gobierno de ladrones”.

La intervención de Milei se produjo durante una visita marcada por su cercanía política con Kast, pero las referencias a Allende y a la dictadura de Pinochet abrieron rápidamente un nuevo frente de controversia en Chile, donde la memoria del golpe de 1973 continúa siendo uno de los temas más sensibles de la vida política.

El Estrecho Magallanes es chileno https://t.co/rXepYaHOfi — Maya Fernandez Allende (@Mayafernandeza) August 25, 2026

La tensión se sumó además a otro cruce reciente con sectores argentinos. Días atrás, Maya Fernández había publicado en X un mensaje tajante en medio de la controversia bilateral por la soberanía de la estratégica vía marítima austral: “El Estrecho de Magallanes es chileno”.

Agencia ANSA