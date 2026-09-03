Milei volvió de Chile y graba la cadena nacional por Malvinas acompañado por su Gabinete

La Casa Rosada preparó una escena para darle alto impacto a la cadena nacional por la soberanía sobre las Malvinas que se pasará desde las 21, con el presidente Javier Milei a la cabeza. Al contrario que en otras oportunidades, esta vez en Balcarce 50 encapsularon la información del mensaje, que tuvo en la previa otro gesto de Donald Trump, quien acusó a Inglaterra de estar “portándose mal” como aliado de Estados Unidos.

Desembarcado en la Argentina desde Chile, tras la visita a su par Antonio Kast, Milei arribó a la Casa Rosada para hacer la grabación tres minutos antes de las 16.

El mensaje se emitirá desde el Salón Blanco y tendrá como eje las acciones ilegales o sospechosas extranjeras que están desarrollándose cercanas a las islas, en base a lo que averiguó LA NACION. No se descarta la posibilidad de que haya algo más.

A las 16.40, la filmación todavía no había comenzado.

Para hacer una puesta de fuste, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros de todas las carteras fueron convocados. Se espera que el canciller Pablo Quirno tenga un lugar destacado. Asimismo, participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

Quirno y la hermana presidencial llegaron junto a Milei a Balcarce 50. A la par arribaron los ministros en sus camionetas oficiales.

La alocución estará a cargo solo del Presidente y se espera que dure aproximadamente 20 minutos. Será también una forma de mantener la agenda del lado del Gobierno, en torno a un asunto de alto sentimiento nacional y compartido por todos los argentinos.

De acuerdo a lo que logró averiguar LA NACION, el asesor presidencial Santiago Caputo y sus equipos colaboraron con la confección del discurso. Como siempre, el estratega seguirá la grabación detrás de cámara.

En voz del Presidente, el Gobierno intentará plantear acciones concretas para defender los intereses argentinos en Malvinas.

En Balcarce 50 aseguran que en la preparación del mensaje hubo colaboración además de la Cancillería y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

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