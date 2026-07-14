La embajada británica en Buenos Aires publica un irónico instructivo por la semifinal entre Inglaterra y Argentina

A un día de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, la embajada británica en Buenos Aires difundió en sus redes sociales un comunicado en tono humorístico que rápidamente se viralizó por sus guiños diplomáticos y futboleros.

El texto, fechado este 14 de julio y presentado como una carta formal, está dirigido al community manager de la representación y enumera una serie de instrucciones sobre cómo debería reaccionar la cuenta oficial ante el resultado del partido. La publicación juega con el lenguaje burocrático típico de la diplomacia, pero lo mezcla con ironía y referencias culturales.

“De cara a la semifinal del Mundial de mañana, le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada”, comienza el mensaje.

El primer punto establece que, en caso de triunfo inglés, se debe “celebrar de forma elegante y punto”, en una alusión al estilo sobrio que se asocia con la diplomacia británica. En cambio, si el resultado favorece a la Argentina, el instructivo recomienda “felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes”, una frase que despertó comentarios por su tono irónico.

El tercer apartado autoriza el uso de memes, aunque con cautela: “El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’”, señala el texto, cerrando con una expresión traducida del español (“el horno no está para bollos”) que refuerza el tono humorístico.

El comunicado concluye con una firma ficticia: “His Majesty’s Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture” (“Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Encuentro de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina”), que parodia el estilo de las oficinas oficiales del Reino Unido.

The Hand of God (La Mano de Dios) - El pub dentro de la embajada británica en Buenos Aires Embajada británica

La publicación fue bien recibida por usuarios en redes sociales, que destacaron el tono distendido en un contexto de fuerte expectativa deportiva. También se inscribe en una tradición de intercambios simbólicos entre representaciones diplomáticas durante grandes eventos internacionales, donde el fútbol suele ser un terreno fértil para gestos de cercanía y humor.

El cruce entre Inglaterra y la Argentina, además, tiene una carga histórica particular tanto en lo deportivo como en lo político, lo que contribuye a amplificar la atención sobre cualquier gesto institucional vinculado al partido. En ese marco, la embajada optó por una estrategia comunicacional que combina diplomacia pública y entretenimiento, buscando conectar con la audiencia local sin perder formalidad.

La iniciativa se suma a otras acciones recientes de embajadas que utilizan redes sociales para humanizar su imagen y generar interacción, especialmente durante eventos globales de alto impacto como la Copa del Mundo.