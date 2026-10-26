La emblemática Oxford Street de Londres se volvió peatonal: los detalles

Las autoridades de Londres, en Reino Unido, anunciaron un importante cambio que afectará al tránsito y la circulación en una de las ciudades turísticas más visitadas del mundo: un kilómetro de la popular Oxford Street se volvió peatonal a partir de este fin de semana. Las obras, que finalizarán en 2027, fueron oficializadas por el alcalde Sadiq Khan, quien aseguró que “una nueva era comienza ahora”.

La tradicional calle, que se extiende por casi dos kilómetros desde Marble Arch (en la esquina noreste de Hyde Park) hasta la intersección con Charing Cross Road y Tottenham Court Road (en St Giles’ Circus) es conocida por ser uno de los destinos de compras más importantes del mundo.

Desde marcas como Zara o Nike hasta tiendas como Selfridges, John Lewis o Marks & Spencer, la zona atrae a miles de personas día tras día. Es por esto que se decidió volver aproximadamente 10 cuadras peatonales y facilitar la circulación sin taxis (los autos particulares ya llevaban años prohibidos), bicicletas ni los tradicionales buses londinenses.

Oxford Street is changing TODAY!🚶‍♀️



One of London’s busiest shopping streets is taking a major step towards becoming pedestrian-friendly, with almost a kilometre of the road going car-free between Orchard Street and Great Portland Street🛍️✨



The first phase of the… pic.twitter.com/1dEB9cJ5D2 — Visit London (@visitlondon) October 26, 2026

La prohibición de circulación afectará desde Orchard Street hasta Great Portland Street a partir de este lunes.

Según información detallada en The Guardian, los vehículos podrán cruzar el tramo peatonal de la calle en varios puntos, incluido el cruce principal de Regent Street, Oxford Circus y New Bond Street, entre otras calles. Asimismo, habrá paradas de taxis a menos de 100 metros de la zona peatonal en Oxford Street y las calles aledañas.

Las rutas de colectivos que antes iban por esa autovía ahora irán por la calle paralela a Oxford Street. A diferencia de otras zonas de Londres, en la zona peatonal no se permitirá la circulación de bicicletas, bicicletas eléctricas ni monopatines eléctricos.

El alcalde Khan aseguró que, en un futuro, el objetivo será convertir Oxford Street en una “plaza pública” con terrazas al aire libre, por lo que buscará mejorar el mobiliario urbano y la iluminación. En esta línea, detalló que tiene previsto plantar más árboles y poner más bancos, e incluso en algunos tramos se elevará el nivel de la calzada para crear plazas públicas y espacios para eventos.

Críticas

El mapa de la zona que será peatonal BBC

La medida, si bien fue aprobada por el Parlamento con el objetivo de “mejorar la calidad del aire”, atrajo algunas dudas y cuestionamientos sobre cómo será aplicada y si generará complicaciones para los ciudadanos.

El concejal del distrito West End y y miembro del gabinete de crecimiento y planificación de Westminster, Tim Barnes, declaró: “Si bien por fin tenemos un calendario para la peatonalización propuesta, el Ayuntamiento de Westminster, los residentes y las empresas de Oxford Street todavía tienen una larga lista de preguntas sin respuesta sobre cómo funcionará”.

“Si esto va a ser el éxito ‘más verde, mejor y más próspero’ que prometió el alcalde, entonces los problemas relacionados con el acceso, la contaminación del aire, la limpieza de las calles y la seguridad pública necesitan respuestas urgentes”, cuestionó, según consignó el medio británico BBC.

El funcionario explicó que existe el “peligro” de que la medida traiga “muchos inconvenientes” y “pocos beneficios”. “El tráfico se desviará a las calles pequeñas cercanas, lo que causará daños económicos y ambientales”, consideró.