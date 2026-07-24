La emergencia por los incendios desata una feroz pelea entre Ayuso y el gobierno de Sánchez

Un bombero lanza agua sobre los escombros mientras combate un incendio forestal en la zona de Cebreros, cerca de Ávila, a 80 km al oeste de Madrid, el 24 de julio de 2026. CESAR MANSO - AFP

BARCELONA.– Ni siquiera la gravedad de los incendios que asolan España ha servido para que el gobierno de Pedro Sánchez y la oposición del Partido Popular (PP) dejen a un lado sus agrias disputas partidistas y aúnen fuerzas para apagarlos. Durante este viernes, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se han enzarzado en una dura discusión a través de las redes en la que se han descalificado mutuamente con el insulto “mamarracho”.

Mientras los tres grandes incendios en las regiones del sur de Madrid, Toledo y Ávila ardían de forma descontrolada y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se unía a las labores de extinción, surgió una disputa entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el central sobre quién debía liderar la tarea de extinguir el fuego.

Finalmente, Madrid asumió la responsabilidad y el viernes al mediodía, el presidente Sánchez presidió en La Moncloa la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del plan Estatal de Emergencias (Cecod). En redes sociales ha definido la situación como “dramática”, después de que ya se haya evacuado a 60.000 personas y se hayan quemado en pocas horas más de 15.000 hectáreas. Los expertos señalan que, dadas las grandes dimensiones del incendio del sur de Madrid y la situación meteorológica actual, los bomberos no tienen capacidad de apagarlo.

El jueves por la noche, la presidenta Díaz Ayuso ya había solicitado al gobierno central la declaración de una “emergencia nacional” por la gravedad y la simultaneidad de los incendios, lo que implicaba que fuera el Ejecutivo de Sánchez quien asumiera la gestión esta crisis. “En Madrid tenemos miles de evacuados e incendios fuera de la capacidad de extinción… Hay que reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios”, declaró la presidenta madrileña a través de su cuenta de X.

La Comunidad de Madrid solicita la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en 3 comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 23, 2026

Sin embargo, su petición no fue bien recibida por el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Marín, que criticó la manera con la que Díaz Ayuso hizo la petición. “Para solicitar algo así es muy importante explicar bien los fundamentos de una solicitud de esa naturaleza. Estamos hablando de una cosa muy seria como para resolverla en una carta de tres párrafos para poder hacer un tuit. No hay que quitarse a un lado y decir: ‘Ahí la llevas’”, dijo Martín en la emisora de radio Cadena Ser la misma noche del jueves.

El ministro Puente fue aún más contundente: “Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de los incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos, y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta”, cargó Puente a través de un mensaje en las redes sociales.

Son implacables. Acabaran persiguiendo a los propios bomberos. Hay motivos para tener mucho miedo a esta gente. https://t.co/SKeuT8dA7H — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026

Aunque el Ejecutivo central acabó aceptando la petición, la mecha de la ira sectaria ya había prendido. “Creo que la coordinación está siendo buena y es absolutamente necesaria. La prioridad es salvar vidas, casas y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por en medio a calentar el ambiente, allá él”, espetó Díaz Ayuso aludiendo al ministro Puente, a quien no le faltó tiempo para responder con la misma moneda.

“De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú”, escupió el ministro de Transportes a través de un mensaje en X, la misma red social que había usado la lideresa madrileña. Esta no es la primera pelea en el que se ha visto involucrado Puente, al que Sánchez ha asignado el papel de azote de la oposición.

La vicesecretaria de Coordinación sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha salido en defensa de su compañera de partido. “Ellos ven bandos donde nosotros vemos solo fuego. Hay gente que lo está pasando mal. La actuación del ministro me parece miserable”, apuntó Ezcurra. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida también salió en defensa de Díaz Ayuso pero sin echar más leña al fuego, simplemente argumentando que le parecía “lógico y razonable” que el gobierno central lidere las tareas de extinción dado que hay tres comunidades autónomas afectadas.

Tras darse cuenta de la tormenta que había desatado, Puente quiso justificarse, una vez más con un mensaje en X: “Firman (refiriéndose al PP y VOX) pactos de gobierno en los que niegan el cambio climático. Reducen los servicios de prevención y extinción de incendios a la mínima expresión. Y después llaman pidiendo auxilio a ese mismo gobierno al que insultan permanentemente y al que niegan toda legitimidad. Y nos piden que les asistamos sin rechistar. Nosotros sí cumplimos con nuestras competencias”, rezaba el mensaje del controvertido político socialista.

En cambio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha querido quitar hierro ala refriega afirmando que la coordinación con la Comunidad de Madrid está siendo “perfecta, absoluta y de total lealtad, como corresponde”.