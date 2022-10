La estremecedora historia de la mujer que salvó su vida con un reloj tras ser enterrada viva por su esposo

escuchar

La tecnología se volvió parte fundamental en la vida diaria. Desde el celular que con su alarma despierta a más de uno, hasta un pequeño reloj inteligente que puede llegar a salvarle la vida. Así es. De no haber sido por un Apple Watch, los rescatistas no hubieran podido encontrar a Young Sook An, una mujer de 42 años que fue secuestrada y apuñalada por su propio esposo.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 16 de octubre, cuando alrededor del mediodía, Young Sook An fue violentada por Chae Kyong An en su casa de Washington, Estados Unidos. Según el reporte oficial de la Policía, la pareja estaba en medio de un proceso de liquidación de bienes por su divorcio, y esa tarde habían discutido sobre algunos montos de dinero.

El hombre de 53 años fue reportado por la Policía de Lacey como principal sospechoso (Foto: Policía de Lacey, Washington)

De hecho, el medio Daily Mail reveló que el hombre la había amenazado diciendo que “prefería matarla antes de darle el dinero de su jubilación”. Los informes dicen que Kyong golpeó y ató con cinta adhesiva a Sook en su habitación después de la 1 de la tarde.

Posteriormente, la subió a su camioneta y se dirigió a un bosque cercano a Seattle. Al llegar, el hombre de 53 años bajó a su esposa -quién estaba semi inconsciente- y la apuñaló en repetidas ocasiones. Después, creyendo que pronto moriría desangrada, se dedicó a cavar un hueco para ocultar el cadáver.

Aterrada, pero con la fuerza suficiente para pedir ayuda, mientras estaba en el suelo logró llamar con su reloj al 911 y a enviarle una notificación de auxilio a su hija. Justo antes de que su marido golpeara el aparato con un martillo.

Young Sook An, de 42 años, supuestamente fue golpeada, sellada con cinta adhesiva, secuestrada y enterrada en una tumba poco profunda por su esposo separado, con quien está en medio de un divorcio (Foto: Lacey Police)

Después de enterrarla, Sook recuperó la conciencia rápidamente. Se quitó la cinta adhesiva de la boca y las manos antes de salir del agujero.

El reporte oficial también indicó que las heridas habían sido graves, pero no tan profundas, lo que le permitió caminar hasta que encontró un cobertizo para esconderse.

Allí la Policía, su hija y el cuerpo de bomberos la encontraron. Según un archivo del Tribunal Superior del condado de Thurston, “todavía tenía cinta adhesiva alrededor del cuello, la parte inferior de la cara y los tobillos” cuando las autoridades la encontraron, casi a 96 kilómetros de la ciudad.

El sitio donde encontraron a la mujer (Foto:DailyMail)

Tenía un tumor, no lo sabía y una alerta en su Apple Watch le salvó la vida

En julio, un caso que también tiene como protagonista al popular Apple Watch conmocionó a la audiencia pública. Una mujer llamada Kim Durkee, quien se recupera tras una cirugía en el Hospital General de Massachusetts, afirmó que este elemento le salvó la vida.

A finales de mayo, notó algo inquietante en el aparato, durante dos noches se despertó y comprobó en su reloj que su corazón estaba en el nivel de fibrilación auricular. Para el medio WBZ-TV, dio los detalles de cómo fueron esos angustiantes momentos para ella.

En la tercera noche vio que los números de las lecturas del Apple Watch estaban muy altos, entonces tomó una decisión, la de acudir a la sala de emergencias y, si le decían que no había razón para preocuparse, ella simplemente arrojaría el reloj. Ella tenía fe en que esta última era la opción que iba a suceder.

La mujer descubrió que tenía un tumor gracias a su Apple Watch Kim Durkee via WBZ-TV)

Sin embargo, los médicos pronto le dieron otra noticia. Su corazón latía erráticamente por una razón aterradora: tenía un mixoma, un tumor raro que crecía rápidamente y ahogaba el suministro de sangre a su corazón. Si no se lo detectaban, las consecuencias podrían haber sido devastadoras, este tumor era potencialmente mortal y le habría causado un derrame cerebral.

