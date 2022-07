Tenía un tumor, no lo sabía y una alerta en su Apple Watch le salvó la vida

El Apple Watch de una mujer posiblemente le salvó la vida, al menos eso es lo que cree Kim Durkee, quien se recupera tras una cirugía en el Hospital General de Massachusetts. A finales de mayo, notó algo inquietante en el aparato, durante dos noches se despertó y comprobó en su reloj que su corazón estaba en el nivel de fibrilación auricular.

Ahora, para el medio WBZ-TV, dio los detalles de cómo fueron esos angustiantes momentos para ella. En la tercera noche vio que los números de las lecturas del Apple Watch estaban muy altos, entonces tomó una decisión, la de acudir a la sala de emergencias y, si le decían que no había razón para preocuparse, ella simplemente arrojaría el reloj. Ella tenía fe en que esta última era la opción que iba a suceder.

Sin embargo, los médicos pronto le dieron otra noticia. Su corazón latía erráticamente por una razón aterradora: tenía un mixoma, un tumor raro que crecía rápidamente y ahogaba el suministro de sangre a su corazón. Si no se lo detectaban, las consecuencias podrían haber sido devastadoras, este tumor era potencialmente mortal y le habría causado un derrame cerebral.

La mujer descubrió que tenía un tumor gracias a su Apple Watch Kim Durkee via WBZ-TV)

Los especialistas estaban en shock y le preguntaron cómo sabía que tenía fibrilación auricular y ella les respondió: “Porque mi reloj me lo dijo”. Además, era un paciente que no tenía otros síntomas, así que probablemente, si encontraban el problema, habría sido demasiado tarde.

Gracias a la detección oportuna y, tras hacer los arreglos, Kim se sometió a una cirugía el pasado 27 de junio y los médicos le extirparon el tumor de cuatro centímetros.

“Realmente me salvó la vida”, dijo Kim al ser entrevistada y en declaraciones recogidas por CBS. “Me considero afortunada de estar aquí”, añadió.

La mujer, de 67 años, al igual que muchas personas, compró su reloj para controlar su régimen de ejercicio y por la opción que avisa a los familiares en caso de alguna caída. Nunca imaginó que podría ayudarla a advertir un tumor mortal. Según los reportes, su historia inspiró a más personas para comprar sus Apple Watch.

Tras cinco horas de una cirugía de corazón abierto y 11 días en el hospital, a Kim todavía le espera una larga recuperación en su casa, en el norte de Maine.

No es la primera vez que Apple Watch salva vidas

El uso de relojes inteligentes se extiende cada vez más, sobre todo ante los servicios que velan por la salud. En 2021, un hombre de Long Island explicó cómo su Apple Watch lo salvó tras una grave caída. Brandon Schneider acudió al hospital tras haber tenido un fuerte dolor abdominal persistente. Mientras esperaba que la atención llegara, fue al baño y, tras unos minutos y de manera repentina, simplemente cayó al piso.

Desde la ABC contaron su caso: “Recuerdo haberme lavado las manos y pensar que me iba a pasar algo. No recuerdo cuando me caí, ni golpearme la cabeza, ni nada”, dijo en ese momento.

Lo que no sabía era que su Apple Watch había detectado esa caída y alertado a su padre, quien estaba cerca del hospital y era su contacto de emergencia. Estos relojes tienen una función que, si el usuario no responde tras un incidente así, en 45 segundos alerta al contacto registrado. En este caso, el reloj le salvó la vida, dado que la caída le causó una fractura en el cráneo y hematomas potencialmente mortales, si la alerta no llegaba a tiempo, el usuario podría haber tenido daños severos.