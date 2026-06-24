La explosiva reacción de Petro tras la derrota de su delfín y la grave acusación contra Trump

BOGOTÁ.– Luego que el candidato oficialista Iván Cepeda, reconoció el triunfo en las elecciones del líder opositor Abelardo de la Espriella, el presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que por un lado dijo que está listo para iniciar su “retirada” y el proceso de transición, pero por otro advirtió que la Justicia podría anular el balotaje del pasado domingo e incluso consideró que él podría “legítimamente” levantarse “en armas”, aunque aclaró que no lo hará porque ya había jurado no volver a hacerlo.

“He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”, había dicho Cepeda en una conferencia de prensa en la que de todas maneras denunció la “injerencia extranjera” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios.

El candidato presidencial Iván Cepeda, de la coalición gobernante Pacto Histórico, saluda tras votar en la segunda vuelta electoral celebrada en Bogotá Fernando Vergara - AP

El conteo preliminar de la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones el día de la votación, ubicó a De la Espriella con 49,66% de los votos y a Cepeda con 48,70%. La diferencia entre ambos es de apenas 250.800 sufragios.

Cepeda había pedido la revisión de decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades y dijo que esperaría el veredicto del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral, la autoridad que declara al ganador de la elección.

Pero tras el reconocimiento de la derrota por parte de Cepeda, Petro se despachó con un extensísimo mensaje en el que no solo se refirió a las elecciones señalando que “la intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia”, sino que la comparó con la guerra en Medio Oriente y destacó que “la soberanía ha sido violada, con misiles en Palestina, Venezuela, en Irán; y sin misiles pero sí con mucho dinero, incluido el de narcotraficantes y genocidas con el fin de manipular las mentes de la ciudadanía colombiana”.

En Rumania la simple ingerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. De Ruma



¿A quien se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen?



Qué juez aceptará ante la confesión pública del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 24, 2026

“Ahora empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica”, agregó Petro, quien también comparó el caso de su país con las elecciones anuladas en Rumania en 2024 por la supuesta injerencia rusa, para advertir que la justicia local podría anular las elecciones del fin de semana pasado por la intervención norteamericana.

“El presidente de Colombia les solicita manifestarse en relación a la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumania para que se equipare con Colombia. Con qué derecho Europa occidental anula unas elecciones por intervención extranjera y por qué Colombia no, si a diferencia de Rumania el acto de entretención es público y confeso, con qué derecho?”, puntualizó.

Luego argumentó que la prueba de sus afirmaciones fue la confesión del propio Trump en sus mensajes de apoyo a De la Espriella, de quien recordó que desde 2023 tiene también ciudadanía norteamericana, y “besó su bandera y juró lealtad a Estados Unidos por encima de las demás naciones de la tierra, incluida Colombia”.

Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca [e]Presidency of Colombia - XinHua

El mandatario sostuvo luego que él y Trump están “empatados” en Perú y en Colombia, en referencia al estrecho margen de votos entre los candidatos de los balotajes en ambas naciones, en los que apoyaron a los candidatos opuestos.

“Me siento como si tuviera que entregar la espada de Bolívar a un virrey”, escribió Petro.

En este sentido agregó: “Podría levantarme en armas legítimamente y llevarme una parte del ejército y llamarlo libertador”. Luego continuó “Sé de la guerra y de la paz, porque no quiero desangrar mi país, bastante sangre ha corrido ya y juré no tomar más las armas (...) ahora sigo siendo un guerrero pero mi bandera es la Vida, y mi techo es la noche y el cielo con sol”.

Agencias AFP y AP