Cepeda reconoció el triunfo del conservador De la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia

BOGOTÁ (AP y Reuters) — El progresista Iván Cepeda reconoció este miércoles el triunfo del conservador Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia luego de cuestionar los resultados del conteo preliminar que le habían dado al segundo la mayoría de los votos.

“He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”, dijo Cepeda en una conferencia de prensa.

El candidato aclaró: “No significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial. Durante este proceso denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera... particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella”.

Cepeda, aliado político del presidente Gustavo Petro, había pedido pidió la revisión de decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades y dijo que esperaría el veredicto del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral, la autoridad que declara al ganador de la elección.

El conteo preliminar de la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones el día de la votación, ubicó a De la Espriella con 49,66% de los votos y a Cepeda con 48,70%. La diferencia entre ambos es de más de 250.800 sufragios.

Se trata de la segunda votación con la diferencia más estrecha en un balotaje de las últimas tres décadas en Colombia.

En la conferencia Cepeda agregó: “Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”.

Petro, quien también había cuestionado la transparencia del sistema electoral, pareció reconocer que De la Espriella lo sucedería al asegurar en la noche del martes: “Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Empezará el empalme (transición) y mi retirada”, escribió en la red social X.

Cómo gobernará De la Espriella

La Registraduría Nacional informó el martes que el preconteo coincidió en un 99,997% con el escrutinio realizado por los jueces, un resultado que ratificó la victoria de De La Espriella.

En el ​conteo inicial, De La Espriella obtuvo el 49,66% de los votos, frente al 48,70% de Cepeda , una diferencia menor a un punto porcentual.

En Colombia, el preconteo ⁠tiene carácter informativo, mientras que el escrutinio realizado por jueces y comisiones escrutadoras constituye el resultado oficial del proceso electoral.

De La Espriella, abogado, empresario ‌y político de derecha de 47 años, asumirá el poder el 7 de agosto para un periodo de cuatro años y sucederá a Petro, en un giro político para la cuarta economía de América Latina.

El presidente electo, candidato del movimiento Defensores de la Patria y quien se presenta como un “outsider” de la política, se impuso contra los pronósticos iniciales de las encuestas, que anticipaban un triunfo de Cepeda en la primera vuelta, aunque De La Espriella terminó superándolo ‌en las dos rondas de votación.

Apodado “El Tigre” por sus seguidores, De La Espriella prometió durante la campaña “mano dura” contra ⁠el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, fortalecer las Fuerzas Armadas y construir megacárceles en un ‌país agobiado por más de seis décadas de conflicto interno, que ha dejado más ⁠de 450.000 muertos.

También plantea bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado hasta en un ⁠40% y relanzar el sector minero-energético mediante la reanudación de la firma de contratos de exploración de hidrocarburos.

Sin embargo, el nuevo mandatario enfrentará desafíos económicos y fiscales, la persistente violencia de guerrillas, disidencias de antiguos grupos rebeldes y bandas criminales, además de la necesidad de construir una coalición en un Congreso dividido, donde ningún partido tiene mayoría y ‌la izquierda es la primera fuerza.

Cepeda , candidato del Pacto ​Histórico y senador de 63 años, anunció que asumirá como jefe de la oposición para defender la democracia, las libertades y las conquistas sociales supuestamente logradas en el Gobierno de Petro.

“Resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario, no nos intimidan las amenazas ni la persecución política”, concluyó el político, quien ‌reiteró su disposición al diálogo y a la concertación con el nuevo Gobierno.