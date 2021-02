La famosa marca estadounidense cambia su nombre por ser tildada de racista

Aunt Jemima, una compañía dedicada principalmente a la producción de mezclas de panqueques y jarabes de maple, anunció hoy su nuevo nombre y logo tras haber reconocido su pasado racista, en Estados Unidos. El cambio fue confirmado por Quaker Oats, filial de PepsiCo. Ahora, los productos llevaran el nombre Pearl Milling Company.

Durante años, la marca Aunt Jemima fue criticada y considerada racista. Esas denuncias se recrudecieron tras la muerte de George Floyd a manos de la policía, el año pasado. En un escenario atravesado por la tensión y bajo un fuerte pedido de justicia racial, Quaker no quedó fuera del debate. “Reconocemos que los orígenes de Aunt Jemima se basan en un estereotipo racial. Si bien se ha trabajado a lo largo de los años para actualizar la marca de manera adecuada y respetuosa, nos hemos dado cuenta de que esos cambios no son suficientes”, dijo Kristin Kropfl, vicepresidenta y jefa de la oficina de marketing de Quaker Foods North America, en agosto del año pasado.

Con la presentación del nuevo nombre y logo, el relanzamiento del producto se espera para mediados de este año. No se trata del único caso: Uncle Ben’s, Cream of What y Mrs. Butterworth’s son otras marcas que anunciaron cambios en sus productos por la presión de movimientos sociales como Black Lives Matter.

El viejo logo y nombre de la marca de productos para el desayuno, Aunt Jemima Archivo - ShutterStock

“Estamos comenzando un nuevo día con Pearl Milling Company. Un nuevo día arraigado en los inicios históricos de la marca y su misión de crear momentos importantes en la mesa del desayuno”, dijo un vocero de PepsiCo citado por CNN.

Pearl Milling Company (ex Aunt Jemima) fue fundada en 1888 en St. Joseph, Missouri, y fue la creadora de la mezcla original de panqueques. A pesar de que la marca será nueva en los anaqueles, las cajas y botellas de jarabe tendrán el característico color rojo original.

El logotipo de la sonriente Aunt Jemima se inspiró en un estereotipo de una “mammy” del siglo XIX, una mujer de raza negra contenta de servir a familias blancas. Nancy Green, una exesclava, fue la primera mujer en aparecer como imagen de la marca en 1890. Quaker Oats adquirió la marca Aunt Jemima en 1925 y ha actualizado su logotipo con el paso de los años.

Según dio a conocer la compañía, Quaker buscó la opinión de consumidores, empleados y expertos culturales externos durante el proceso de creación del nuevo nombre de la marca. La compañía anunció que, como parte de la presentación de Pearl Milling Company, realizará una donación de un millón de dólares a grupos que empoderan a niñas y mujeres negras.

LA NACION