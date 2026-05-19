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Día 81 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

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Un grupo de mujeres iraníes observan el misil "Khaybar-buster" en una plaza de Teherán
Un grupo de mujeres iraníes observan el misil "Khaybar-buster" en una plaza de TeheránVahid Salemi - AP

El conflicto en Medio Oriente entró este martes 19 de mayo en su 81° día de guerra, mientras crece la tensión. Donald Trump amenazó nuevamente a Irán. La ONU quiere “cero restricciones” al acceso al Estrecho de Ormuz mientras la República Islámica establece su autoridad.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

  • Trump amenazó nuevamente con aniquilar a Irán, dos meses después del inicio de la ofensiva contra Teherán.
  • La ONU quiere “cero restricciones” al acceso al Estrecho de Ormuz mientras la República Islámica establece su autoridad
En el centro de Nairobi un manifestante yace sobre el asfalto en reclamo por el aumento de los combustibles
En el centro de Nairobi un manifestante yace sobre el asfalto en reclamo por el aumento de los combustiblesLUIS TATO - AFP
  • Donald Trump convocó a sus consejeros de seguridad a un club de golf para hablar de la guerra en Irán.
  • Irán afirma que más de 6500 “traidores y espías” fueron arrestados desde que comenzó la guerra.
  • Netanyahu tras su diálogo telefónico con Trump: “Tiene que tomar una decisión”.
  • Israel informó que, mediante un ataque aéreo, abatió a un líder del ala militar de Hamas.
  • Previamente, Trump había anunciado la muerte de Abu-Bilal al-Minuk, a quien identificó como el segundo al mando de la organización terrorista yihadista ISIS.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja por las escaleras del Air Force One luego de su gira por China
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja por las escaleras del Air Force One luego de su gira por ChinaLuis M. Alvarez - FR596 AP
  • Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
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