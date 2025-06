La fortaleza nuclear subterránea de Irán: ¿puede ser destruida?

NUEVA YORK.- Fordo, el complejo nuclear más fortificado de Irán, se construyó en las profundidades de una montaña para protegerlo de un ataque. Solo el ejército estadounidense posee la bomba de 13.600 kilos capaz de alcanzarlo.

La bomba se conoce comúnmente como “rompebúnkeres” porque está diseñada para destruir búnkeres subterráneos profundos o armas bien enterradas en instalaciones altamente protegidas. Se cree que es la única arma lanzada desde el aire con potencial para destruir el sitio.

La bomba tiene una carcasa de acero mucho más gruesa y contiene una menor cantidad de explosivos que las bombas de uso general de tamaño similar. Las carcasas robustas permiten que la munición se mantenga intacta al perforar tierra, roca u hormigón antes de detonar.

Su tamaño (6 metros de largo) significa que sólo el bombardero furtivo estadounidense B-2 puede transportarlo.

La opinión general es que Israel no puede destruir Fordo por sí solo. Estados Unidos ha impedido que Israel obtenga el rompebúnkeres, y si bien Israel cuenta con aviones de combate, no ha desarrollado bombarderos pesados ​​capaces de transportar el arma.

Pero Israel puede acercarse atacando plantas de generación y transmisión de energía más accesibles que ayudan a operar la instalación, que contiene las centrifugadoras más avanzadas de Irán, dijeron funcionarios militares.

Junto con el bombardeo aéreo de Israel sobre Irán, atacar las plantas adyacentes a Fordo podría reducir significativamente la capacidad de la instalación nuclear más protegida de Irán para seguir enriqueciendo uranio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y los agentes encubiertos también podrían buscar otras formas de desactivar el sitio, incluida la destrucción de la entrada.

Una imagen publicada por la Organización de Energía Atómica de Irán el 6 de noviembre de 2019 muestra el interior de la instalación de conversión de uranio de Fordow (Fordo) en Qom, en el norte del país

Atacar Fordo es fundamental para cualquier esfuerzo por destruir la capacidad de Irán de fabricar armas nucleares. En marzo de 2023, el Organismo Internacional de Energía Atómica informó del descubrimiento de uranio enriquecido al 83,7% de pureza en Fordo, cerca del 90% necesario para la fabricación de armas nucleares.

Irán, signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos está enviando aviones cisterna de reabastecimiento, aviones y aviones de guerra adicionales para apoyar cualquier operación estadounidense adicional en el Medio Oriente, dijeron funcionarios estadounidenses.

Pero, por el momento, el presidente Trump no ha tomado medidas para revertir años de política estadounidense de proporcionar bombas antibúnkeres a Israel.

“Durante mucho tiempo hemos mantenido la política de no proporcionarlas a los israelíes porque no queríamos que las usaran”, declaró el general Joseph Votel, comandante del Comando Central de EE.UU. durante el primer mandato de Trump. En cambio, Estados Unidos consideraba su bomba antibúnkeres principalmente como un elemento disuasorio, un activo de seguridad nacional exclusivo de Estados Unidos, pero no uno que, de estar disponible, pudiera incitar a Israel a iniciar una guerra contra Irán.

Irán construyó la planta de centrifugación en Fordo sabiendo que necesitaba enterrarla a gran profundidad para evitar ataques. En 1981, utilizando aviones de combate F-15 y F-16, Israel bombardeó una instalación nuclear cerca de Bagdad como parte de su esfuerzo por impedir que Irak adquiriera armas nucleares. Dicha instalación se encontraba en la superficie.

“Los iraníes comprendieron perfectamente que los israelíes intentarían infiltrarse en sus programas y construyeron Fordo dentro de una montaña hace mucho tiempo para solucionar el problema posterior a Irak” presentado por el ataque de 1981, dijo Vali Nasr, un experto en Irán que es profesor en la Universidad Johns Hopkins.

A lo largo de los años, los israelíes han elaborado diversos planes para atacar Fordo ante la falta de los antibúnkeres suministrados por Estados Unidos. Según uno de esos planes, presentado a altos funcionarios de la administración Obama, helicópteros israelíes cargados con comandos volarían al lugar. Los comandos luego se abrirían paso dentro de las instalaciones, las cargarían con explosivos y las volarían, según exfuncionarios estadounidenses.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump en su reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington el 7 de abril del 2025.

Israel montó con éxito una operación similar en Siria el año pasado, cuando destruyó una instalación de producción de misiles de Hezbollah.

Pero Fordo sería una empresa mucho más peligrosa, dijeron funcionarios militares.

Los funcionarios estadounidenses dicen que ahora que Israel ha ganado supremacía aérea sobre gran parte de Irán, los aviones de ataque israelíes podrían sobrevolar Fordo y dejarlo inoperable, al menos temporalmente, pero no destruirlo.

“Los israelíes han desplegado muchas operaciones clandestinas últimamente, pero la esencia del problema sigue siendo la misma”, declaró el general Kenneth F. McKenzie Jr., quien estuvo a cargo de los planes de guerra contra Irán cuando dirigió el Comando Central del Pentágono después del general Votel. “Sigue siendo un objetivo muy difícil”.

David A. Deptula, un general retirado de tres estrellas de la Fuerza Aérea que planeó las campañas aéreas estadounidenses en Afganistán en 2001 y en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, estuvo de acuerdo en que Israel tiene opciones que no requerirían la ayuda estadounidense. Por ejemplo, las fuerzas especiales israelíes “podrían insertar, aplicar o utilizar de otro modo una variedad de medios para desactivar la instalación”, dijo.

Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, insinuó esas opciones el domingo en el programa “This Week” de ABC News. “Contamos con varias contingencias que nos permitirán lidiar con Fordo”, dijo. “No todo se reduce a despegar y bombardear a distancia”.

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies, tomada el 12 de febrero de 2025, muestra una vista general de la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, al sur de la capital, Teherán.

Incluso si Trump autorizara a los bombarderos furtivos B-2 estadounidenses a lanzar bombas de 13.600 kilos, dijo el general McKenzie, habría varios desafíos técnicos altamente clasificados a la hora de coordinar un ataque de ese tipo con Israel.

La decisión de utilizar los rompebúnkeres estadounidenses también tendría enormes consecuencias internacionales, afirmó el general Votel. Por ejemplo, podría producirse contaminación nuclear a raíz de un bombardeo de este tipo, lo que pondría en peligro a la población civil.

“Creo que también habría consecuencias internacionales por la idea de que Estados Unidos se uniera a Israel en lo que sería visto como un ataque ilegal a la soberanía de Irán”, añadió el general Votel.

Irán podría ampliar sus represalias contra las tropas estadounidenses y otros objetivos estadounidenses en la región y más allá, según analistas militares. Estados Unidos volvería a estar en pie de guerra en la región.

Trump ha dejado en claro que tiene poco interés en más desventuras militares en la región y que no busca distanciarse de un ala no intervencionista de sus partidarios que se opone firmemente a una mayor participación estadounidense en una guerra en Medio Oriente.