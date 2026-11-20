PARÍS.- Manifestantes de varios países europeos salieron a las calles este viernes contra el aumento del costo de la vida y la militarización, en un intento de aumentar la presión sobre sus gobiernos con una muestra de solidaridad transfronteriza.

Tras semanas de protestas en varios países- desencadenadas por las movilizaciones estudiantiles en Francia- sindicatos y activistas de Reino Unido, Bélgica, España, Italia, Portugal y Grecia subieron la apuesta a inicios de noviembre convocando manifestaciones simultáneas el viernes y durante el fin de semana. Se esperaban movilizaciones en 20 países europeos con activistas de más de 50 grupos juveniles diferentes.

Un manifestante sostiene un cartel durante la Huelga Internacional de la Juventud, en el centro de Londres BROOK MITCHELL - AFP

Algunos manifestantes agitaron carteles con la consigna “luchá por nuestro futuro”, encendieron bengalas y quemaron maquetas de tanques hechas con cartón.

La coalición Youth Strike, que la calificó como la mayor protesta juvenil coordinada de Europa en los últimos años, dijo que las manifestaciones estaban planeadas en 400 ciudades bajo el mensaje común de “luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras”.

Student protests are underway in London pic.twitter.com/Iw1RkcxLto — My Brakes Don't Work (@mybrakedontwork) November 20, 2026

En su página oficial, la organización publicó un manifiesto disponible para que todas las organizaciones firmen y se sumen a su huelga. En el mismo establece que sus reclamos abarcan “la constante escalada de guerras, el rearme y la opresión imperialista, junto con el colapso climático”, problemáticas que “están dando forma al mundo en el que estamos creciendo y negándonos, como jóvenes, la posibilidad de un futuro digno”.

Manifestantes se enfrentan a agentes de policía durante una huelga juvenil en Viena HARALD SCHNEIDER - APA

En el centro de Madrid, cientos de estudiantes participaron en una manifestación en defensa de la educación pública y en oposición a la privatización de las escuelas y al aumento del gasto militar.

Coreando consignas, varios manifestantes ondeaban banderas sindicales rojas y blancas que mostraban un puño cerrado sosteniendo un lápiz y una llave inglesa. “Defiende la educación pública” y “Por una educación de calidad”, se leía en algunas pancartas.

Miles de personas salieron a las calles de Turín, durante una huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra el proyecto de ley de presupuestos del gobierno Daniele Solavaggione/undefined - LaPresse

“Las aulas son muy pequeñas, las instalaciones están absolutamente degradadas, los baños se rompen todo el tiempo, hay institutos con plagas de cucarachas, de ratas y de un montón de cosas”, lamentó Gabriela Gimeno Serrano, una estudiante de secundaria de 16 años, que está en una sala de 33 alumnos con una sola profesora.

Aunque las multitudinarias protestas se basaron en quejas nacionales, las preocupaciones son compartidas a escala continental, entre ellas el aumento del costo de la vida, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación, la militarización, entre otras.

Manifestantes se enfrentan con agentes de policía en Whitehall, en el centro de Londres BROOK MITCHELL - AFP

“Son quejas legítimas”, afirmó el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien alerta de que “gran parte de la población” no puede “alcanzar el nivel de vida de sus padres” por “el lento crecimiento y la mayor desigualdad”.

Por “un cambio sistémico”

Las protestas tienen lugar cuando la invasión rusa de Ucrania se aproxima a su quinto año y antes de una serie de elecciones clave en España, Francia, Italia y Grecia entre este año y 2027.

“Es un acto realmente importante para hacer oír la voz de la juventud (...) y expresar nuestra necesidad de un cambio sistémico e inmediato para nuestro futuro”, dijo Zennor Tyndale-Biscoe, un joven de 17 años que tenía previsto manifestarse en Truro, en Inglaterra.

Un manifestante sostiene una bengala en el centro de Londres BROOK MITCHELL - AFP

Organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios de una veintena de países europeos convocaron también este viernes una huelga internacional de la juventud, bajo el lema “Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras”.

Para Hannes Kramer, estudiante movilizado en Alemania contra la posible reintroducción del servicio militar, “mientras que cantidades de dinero que parecen ilimitadas se vierten en los ejércitos y en las infraestructuras que los sostienen, el Estado de bienestar es desmantelado”.

En las calles se repite una queja común: la sensación de que los gobiernos europeos están demasiado ocupados con las crisis geopolíticas y ayudando a las grandes empresas, y que no invierten lo suficiente en el bienestar de las generaciones más jóvenes.

Olivia Ferrario, una estudiante de secundaria de 18 años presente en una protesta en la ciudad italiana de Milán, dijo que los jóvenes muestran su “dinamismo y determinación”.

Un manifestante es arrestado mientras participa en la Huelga Internacional de la Juventud, en el centro de Londres BROOK MITCHELL - AFP

“Si el gobierno no nos escucha, no podemos quedarnos callados”, afirmó en la manifestación que convocó a decenas de miles de manifestantes.

La coalición organizadora pidió una “transformación radical del sistema en el que vivimos”.

Las protestas estudiantiles contra el costo de vida y a favor de mayores protecciones sociales se cruzaron en Italia con una huelga nacional que suspendió las clases y afectó el funcionamiento de hospitales y transportes en todo el país este viernes.

La huelga de 24 horas, convocada por el mayor sindicato del país, CGIL, incluyó manifestaciones en más de 100 ciudades, desde Milán y Turín, en el norte, hasta Nápoles, Palermo y Roma. Los inconformes criticaban el estancamiento salarial, el alza del costo de vida y lo que los organizadores calificaron como el fracaso del gobierno a la hora de reforzar los servicios públicos y las protecciones laborales.

Estudiantes se unen a la policía antidisturbios que custodia el Ministerio de Educación en Roma ALBERTO PIZZOLI - AFP

La huelga estaba convocada tanto para el sector público como para el privado. Se esperaba que el transporte público se redujera en varias ciudades, mientras que anticipaban suspensiones de clases y de la actividad en algunos centros de salud. Las autoridades movilizaron policías adicionales ante la convocatoria de múltiples manifestaciones en varios centros urbanos.

Las protestas en Italia también adquirieron una dimensión política: líderes opositores se sumaron a manifestaciones en todo el país y respaldaron las exigencias de los trabajadores, al tiempo que criticaron la gestión del gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, por los salarios y el gasto social.

“En toda Europa y entre la gente común, la demanda de cambio está creciendo”, dijo Maurizio Landini, líder de la CGIL.

En Francia, la movilización coincide con el octavo aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, que surgió para protestar contra un alza del combustible, y en España, con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Agencias AFP y Reuters