La historia de la “casa milagrosa” que sobrevivió a las inundaciones de Nepal

KATMANDÚ.– Para algunos, se la conoce como la casa verde “milagrosa”. Para otros, que llegan para contemplarla con asombro y sacarse selfies, es simplemente “la casa viral”.

Cuando un feroz torrente de agua, barro y escombros arrasó la semana pasada con todo lo que encontró a su paso en Nepal, creó un remolino de destrucción alrededor de la casa de la familia Pyakurel, en Dhunge Bazaar. Un video se difundió ampliamente por las redes sociales: mostraba a la familia mirando impotente desde el balcón del tercer piso mientras el furioso aluvión golpeaba contra su vivienda y las olas amenazaban con alcanzarlos.

Pero la casa se mantuvo firme.

La única casa que quedó en pie en Nepal

Chhatra Bahadur Pyakurel, de 67 años, contó que acababa de dejar a su nieto en el autobús escolar y había regresado a su casa cuando las inundaciones —provocadas por el colapso de un enorme glaciar en la región del Himalaya entre Nepal y el Tíbet— llegaron hasta allí.

Durante más de una hora, lo único que pudo hacer la familia fue observar la devastación a su alrededor: primero desde el balcón y luego, después de subir al techo, mientras el muro de agua y escombros crecía cada vez más y se volvía más violento.

“Al principio no sabíamos qué iba a pasar ni si íbamos a sobrevivir”, dijo Pyakurel. “Pero después de un tiempo nos dimos cuenta de que ya no podíamos hacer nada. Nuestras vidas estaban en manos de Dios todopoderoso: dependía de él salvarnos o dejar que nos ahogáramos”.

“Lo único que no dejaba de atormentarme era pensar en mi nieto, que ya se había ido a la escuela”, agregó. “No paraba de pensar: ‘Si todos nosotros morimos, ¿quién va a cuidar de él?’”.

Una casa de color verde turquesa se alza imponente entre el lodo cerca del río Trishuli tras las inundaciones repentinas en Trishuli Center, distrito de Nuwakot, Nepal ARUN SANKAR - AFP

La casa se volvió viral cuando comenzaron a circular por internet fotografías que la mostraban todavía en pie, completamente sola en medio de un páramo de barro y escombros. Casi una semana después de la devastación, cuando la ruta frente a la vivienda fue parcialmente reabierta y el tránsito comenzó a regresar lentamente a Dhunge Bazaar, los visitantes empezaron a subir hasta la cresta para contemplarla.

La casa incluso consiguió su propia ubicación en Google Maps, donde aparece como una atracción “a prueba de inundaciones”.

El martes, el río ya se había calmado, aunque sus aguas seguían turbias. De los dos primeros pisos de la casa quedaba poco más que los pilares. En el balcón del tercer piso seguía la lavadora, junto con una pila de ropa. El techo —con sus tanques de agua, un calentador solar, un pequeño templo familiar y numerosas plantas altas— parecía sorprendentemente intacto.

La vivienda se convirtió en una de las escasas historias de supervivencia en medio de un sombrío panorama de devastación, cuya verdadera magnitud continúa aumentando día tras día. La cifra de muertos en Nepal superó los 1100 el miércoles, mientras que casi 4000 personas seguían desaparecidas y cientos más permanecían sin ser ubicadas en el Tíbet.

Las operaciones de rescate —dificultadas por las lluvias continuas y por pueblos enteros cubiertos de un barro tan blando que complica los aterrizajes de helicópteros— consiguieron rescatar a más de 11.000 personas. Miles de sobrevivientes permanecen en refugios temporales.

Solo en el distrito circundante de Nuwakot, más de 1200 viviendas quedaron completamente destruidas y otras 1000 sufrieron daños parciales.

La conectividad continúa como uno de los principales problemas en un país de geografía compleja, donde decenas de puentes fueron arrasados y tramos enteros de rutas —incluido el que se encuentra inmediatamente después de Dhunge Bazaar— quedaron completamente destruidos.

Bishu Mani Rimal, de 45 años, que se encontraba entre la multitud que contemplaba la casa sobreviviente, vive unos cinco kilómetros río abajo, donde el torrente había perdido algo de fuerza.

“¿Quién podría creer que unas personas en esa situación iban a sobrevivir?”, dijo. “Pensé que no tenían ni siquiera un uno por ciento de posibilidades”.

Rimal observó la destrucción que lo rodeaba. Contó que las turbinas eléctricas situadas al otro lado del río habían desaparecido. También había desaparecido un bazar entero.

Cuatro viviendas pertenecientes a miembros de una misma familia extendida también habían sido arrasadas.

“Una de las casas era tan nueva que todavía ni siquiera se habían mudado”, contó.

Pyakurel, el padre de la familia, explicó que la planta baja de la casa verde fue construida en 1995, cuando tenía una tienda de comestibles. A medida que su negocio creció —hasta incluir la venta mayorista de bebidas alcohólicas—, la familia fue agregando pisos a la vivienda.

Después de permanecer atrapados durante una hora sobre el techo, contó, unos vecinos acudieron para ayudarlos cuando el nivel del agua comenzó a bajar. Los rescatistas utilizaron tubos metálicos para improvisar una escalera y conducirlos hasta un lugar seguro.

Pyakurel cree que la casa pudo haber permanecido en pie porque sus pilares estaban anclados mediante perforaciones profundas en la roca, aunque también atribuyó su supervivencia a Dios. Desde entonces surgieron distintas teorías sobre las razones por las cuales la vivienda resistió. Algunos sostienen que una cresta que sobresalía frente al recorrido del torrente ayudó a protegerla.

Pyakurel explicó que todavía estaban evaluando la magnitud total de los daños, ya que temporalmente se habían trasladado a Katmandú, la capital. Sin embargo, temía que prácticamente nada hubiera sobrevivido en los dos primeros pisos.

“Ahora, todo desapareció”, dijo. “Incluso los documentos más importantes de nuestra familia, entre ellos los certificados de ciudadanía, los pasaportes y los títulos de propiedad de las tierras, quedaron destruidos”.

Pero estaba agradecido de que su nieto estuviera a salvo, porque la escuela se encontraba en un terreno más elevado. Toda la familia pudo reunirse nuevamente al día siguiente de la inundación.