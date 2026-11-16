La inesperada campaña para restituir al CEO de Nvidia que ya reúne más de 180.000 firmas y el apoyo de figuras de peso

WASHINGTON.– La salida de Jensen Huang de Nvidia no cerró la crisis en el corazón de la industria de la inteligencia artificial. Cuatro días después de su renuncia como presidente y CEO, una campaña para que recupere el cargo superó las 180.200 adhesiones y sumó a figuras de Silicon Valley: Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Amjad Masad, de Replit, y Tim Sweeney, de Epic Games.

La iniciativa “Stand With Jensen” reclama a la junta directiva que lo restituya mientras una investigación independiente establece los hechos. Sus promotores cuestionan que haya sido apartado sin una oportunidad para defenderse y dicen que no recibieron pruebas de que la mujer involucrada actuara como espía de Pekín. Las identidades y afiliaciones de los firmantes no fueron verificadas independientemente.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (derecha), habla junto al presidente estadounidense Donald Trump JIM WATSON - AFP

El sitio contabilizaba más de 8800 adhesiones de personas que se identificaron como empleados de Nvidia y más de 94.000 de accionistas, aunque esos datos son autodeclarados.

Musk confirmó en X que firmaba la petición; Sweeney publicó: “Salven a Jensen”. Los organizadores pidieron a los inversores institucionales que participen de la presentación de resultados de la compañía, prevista para este martes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no le molestaría que Huang regresara y consideró que “aprendió una gran lección”. En contraste, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reclamó un sucesor externo y una “reestructuración drástica”, en medio de dudas sobre si chips vendidos a clientes asiáticos terminaron en China pese a los controles de exportación de Estados Unidos.

Jensen Huang JUNG YEON-JE - AFP

La controversia estalló tras las revelaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales. Huang renunció el jueves, después de admitir que había sido infiel a su esposa y pedir disculpas a su familia y a la empresa. Una relación habría sido con una empresaria china sospechada por la inteligencia estadounidense de espiar para Pekín; la otra, con una ejecutiva de Nvidia. China rechazó las acusaciones, que no han sido probadas públicamente.

Nvidia informó que Colette Kress, directora financiera desde 2013, asumió como CEO interina mientras el directorio busca un reemplazante permanente. En su comunicado, la empresa agradeció a Huang sus 33 años de contribuciones, pero no mencionó las denuncias que precipitaron su salida. La campaña reclama que se conozcan los motivos de la decisión y se garantice un proceso justo.

El caso también expone el dilema de las juntas directivas frente a ejecutivos con un respaldo difícil de reemplazar. McDonald’s despidió en 2019 a su CEO Steve Easterbrook por una relación consensuada con una empleada que violaba las normas internas, mientras que Brian Krzanich dejó la conducción de Intel en 2018 por un episodio similar. Pero el antecedente más cercano en términos de presión interna es el de OpenAI: en noviembre de 2023, Sam Altman recuperó el cargo de CEO apenas cinco días después de su destitución, tras una rebelión de empleados y la resistencia de inversores.

Jensen Huang Markus Schreiber - AP

El apoyo también se expresó en Taiwán, donde nació Huang y conserva una popularidad casi de celebridad. El rascacielos Taipei 101 se iluminó el lunes con mensajes como “Taiwan Loves Jensen”, en una iniciativa organizada por asociaciones de la industria tecnológica. Para la isla, el cofundador es un referente: su liderazgo ayudó a colocarla en el centro del auge de la inteligencia artificial.

La discusión ocurre mientras Washington asigna a Nvidia un peso estratégico creciente. El gobierno de Trump planea designar a la firma y a más de dos docenas de compañías de IA como “campeones nacionales”.

Agencias Reuters y AP