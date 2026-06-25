La inesperada denuncia de Michelle Bolsonaro contra su hijastro que sacudió al clan familiar

BRASILIA.– Una nueva interna familiar volvió a sacudir al bolsonarismo cuando faltan pocos meses para las elecciones presidenciales en Brasil. La exprimera dama Michelle Bolsonaro acusó este miércoles al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro y aspirante a sucederlo en octubre, de haberle faltado el respeto durante una conversación telefónica, en medio de tensiones crecientes dentro del clan y del Partido Liberal (PL).

El reclamo de Michelle, una de las figuras más populares de la ultraderecha brasileña, irrumpió en un momento especialmente delicado para la precampaña de Flavio. El senador ya enfrentaba una crisis por la difusión de audios que lo vinculan con un banquero preso por una presunta estafa multimillonaria, un caso que golpeó su imagen y complicó su carrera hacia las presidenciales.

La disputa con Michelle tiene origen en desacuerdos internos sobre los candidatos que el PL, el partido de Jair Bolsonaro, apoyará en las elecciones estatales y parlamentarias que se celebrarán en octubre, en paralelo a la presidencial. Tras las críticas de la exprimera dama a algunas decisiones de la cúpula partidaria en noviembre, Flavio la llamó por teléfono y, según ella, la conversación derivó en un maltrato.

“Fue muy grosero. Me faltó el respeto y me trató muy mal”, dijo Michelle, de 44 años, en un video publicado en Instagram.

La tercera esposa de Bolsonaro preside el directorio femenino del PL y es una oradora habitual en manifestaciones conservadoras. Después de que Jair Bolsonaro fuera condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado, su nombre incluso fue impulsado por algunos sectores como posible carta presidencial de la derecha brasileña.

El senador Flavio Bolsonaro, candidato a la presidencia brasileña por el Partido Liberal, llega al Aeropuerto Internacional de Brasilia procedente de Estados Unidos donde sostuvo una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump [e]Lucio Tavora - XinHua

Finalmente, sin embargo, Flavio fue ungido como precandidato en diciembre con la bendición de su padre. Desde entonces, su postulación intenta ordenar al bolsonarismo detrás de una figura de continuidad, aunque la nueva pelea familiar volvió a exponer las fisuras internas del movimiento.

El senador dijo que recibió con “sorpresa” el video de su madrastra y negó haberla maltratado. “Nunca le falté el respeto, nunca maltraté ni humillé a una mujer en mi vida. Jamás lo haría con la esposa de mi propio padre”, afirmó en la red social X.

Pese a esa defensa, también le ofreció disculpas. “En ningún momento ofendí ni tuve la intención de ofender a Michelle. Si lo hice en algún momento, una vez más le pido perdón”, declaró.

Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai.



Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 25, 2026

Michelle fue más allá y denunció un ataque “coordinado” de los hermanos de Flavio. Jair Bolsonaro, de 71 años, tiene otros tres hijos varones de matrimonios anteriores: Carlos, Eduardo y Jair Renan, todos con militancia dentro del universo bolsonarista y vínculos con el PL.

La relación entre Flavio y Michelle ya había atravesado otros momentos de tensión. El año pasado, el senador la acusó de ser “autoritaria”, aunque luego ambos dijeron que se habían pedido disculpas.

Según comentaristas políticos, la nueva embestida de Michelle no debe leerse como un gesto aislado. La exprimera dama contaría con respaldo de sectores influyentes del movimiento evangélico, uno de los principales pilares del bolsonarismo, y también con simpatías en el entorno del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, considerado una de las figuras con mayor proyección dentro de la derecha brasileña.

La exprimera dama Michelle Bolsonaro saluda a simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro durante una protesta contra el juicio que enfrenta, en San Pablo Andre Penner - AP

La disputa familiar se superpone con otro frente abierto para Flavio. Su campaña quedó bajo presión tras la revelación de audios en los que le habría pedido dinero a Daniel Vorcaro, un banquero detenido por estafa, para financiar una película biográfica sobre su padre.

Desde entonces, el senador retrocedió en los sondeos y aparece varios puntos por detrás del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las intenciones de voto.

Agencias AFP y ANSA