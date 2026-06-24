La jugada de Flávio Bolsonaro para responder a una burla de Lula a Neymar

RÍO DE JANEIRO.– El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro divulgó este miércoles un video hecho con inteligencia artificial en el que aparece “rescatando” a Neymar en un avión militar pintado con los colores de la bandera brasileña.

“Misión de hoy: el rescate del niño Ney @neymarjr. Porque los héroes brasileños no deben ser dejados atrás”, escribió Bolsonaro al publicar el video.

La pieza fue difundida poco después de que se confirmara la inclusión del delantero del Santos en la lista para el partido contra Escocia. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro buscó así capitalizar el carisma de Neymar, el máximo referente del fútbol brasileño de los últimos 15 años, y asociar su figura a una causa de alto impacto popular.

🇧🇷 Flávio Bolsonaro publica vídeo com IA “resgatando” Neymar para jogar hoje pelo Brasil.



A produção inclui trecho do vídeo em que o presidente Lula diz que Neymar seria “o primeiro convocado home office” da Copa. pic.twitter.com/8Ro0x4Sawt — Eixo Político (@eixopolitico) June 24, 2026

Pero el video también tuvo una lectura política inmediata. Funcionó como un tiro por elevación contra el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, su principal rival en las elecciones de octubre, quien días antes había ironizado sobre la convocatoria del número diez de la Canarinha.

El viernes pasado, durante un acto en Belo Horizonte, en el sudeste del país, Lula bromeó con que Neymar “es el único convocado” que hace “home office” en la Copa del Mundo. La frase apuntaba a la falta de continuidad del jugador, que integra la lista de 26 futbolistas pese a haber sufrido una preocupante sucesión de lesiones en los últimos años.

El video con IA que publicó Flavio Bolsonaro

“¿Neymar? Ni está jugando”, dijo el mandatario, después de que un niño mencionara al atacante como uno de los mejores jugadores brasileños.

Luego fue más lejos y retomó una broma que, según contó, había visto en internet. “Neymar es el primer convocado home office del mundo. Jugador home office”, lanzó, entre risas. Y agregó: “Cualquier día va a haber que hacer una selección con inteligencia artificial. Once Pelés”.

Más adelante, al hablar de igualdad y respeto, Lula sostuvo que una niña puede jugar mejor al fútbol que muchos hombres y citó como ejemplo a Marta, elegida seis veces como la mejor jugadora del mundo.

El video con IA que publicó Flavio Bolsonaro

Lula aventaja desde hace meses a Bolsonaro en las encuestas de opinión, después de un comienzo de año en el que el dirigente derechista había logrado recuperar impulso. En ese clima de campaña, el fútbol volvió a convertirse en terreno de disputa simbólica.

Según los últimos sondeos, el oficialismo mantiene una posición favorable a nivel nacional. Según Datafolha, Lula obtendría el 41% de los votos en una primera vuelta frente al 31% de Bolsonaro. En un eventual balotaje, se impondría por 47% contra 43%.

La respuesta de Flávio Bolsonaro llegó en clave épica y digital: una escena generada con IA en la que el candidato aparece como salvador de Neymar, en un intento por apropiarse del respaldo emocional que todavía despierta el delantero entre millones de brasileños.

Neymar, de 34 años, se recuperó de su más reciente lesión muscular y vuelve a estar disponible para la selección, después de un largo período marcado por problemas físicos desde fines de 2023, cuando se lesionó frente a Uruguay.

Agencias AFP y AP