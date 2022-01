La Justicia británica permite a Assange apelar el pedido extradición de EE.UU.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 19 de mayo de 2017, Julian Assange saluda a sus seguidores frente a la embajada ecuatoriana en Londres. El Alto Tribunal In this Friday May 19, 2017 file photo, Julian Assange greets supporters outside the Ecuadorian embassy in London. Britain's High Court on Wednesday July 7, 2021, has granted the U.S. government permission to appeal a decision that WikiLeaks founder Julian Assange cannot be sent to the United States to face espionage charges. (AP Photo/Frank Augstein, File)