Un impactante incendio afectó a más de 30 embarcaciones en un puerto de Ecuador y dejó al menos dos heridos

Un impactante incendio se desató este sábado en múltiples embarcaciones en el puerto de Manta, en la provincia de Manabí, Ecuador. Por el momento se contabilizan por lo menos dos heridos y se desconocen las causas detrás del incidente. Se trata de un puerto clave del Pacífico ecuatoriano, y que suele ser utilizada por bandas locales ligadas al narcotráfico.

Bomberos reportaron al medio local El Universo que 35 embarcaciones se vieron afectadas, de las cuales al menos once son lanchas, y que los heridos sufrieron quemaduras. Se trata de embarcaciones artesanales y embarcaciones tipo fibra de mediano porte, confirmaron las autoridades.

Grabaciones de lo ocurrido se viralizaron a través de las redes sociales, donde personas que se encontraban en el muelle pesquero del puerto captaron los momentos en los que las llamas colmaron el lugar.

Incendio múltiple de embarcaciones pesqueras deja dos heridos en el suroeste de Ecuador

Medios locales reportaron que los pescadores escucharon explosiones poco después de las 12 (hora local), y que previamente se desataron las llamas.

Las embarcaciones se veían incendiadas, algunas en su totalidad, mientras grandes columnas de humo negro se expandían por el cielo. Quienes se encontraban allí se mostraban sorprendidos, y mencionaban el calor que se sentía en la zona debido a los múltiples focos ígneos.

Reportaron también que el olor a quemado se sentía ya en diversos sectores de la ciudad.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre las causas del incendio

Un reporte oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos sostuvo que realizaban maniobras de contención para controlar la emergencia. Bomberos de la localidad se desplegaron en la zona para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propague hacia otras embarcaciones. El incendio fue controlado un par de horas después de su inicio.

En paralelo, mencionaron que el estado de salud de los heridos continuaba en evaluación, al igual que el número de embarcaciones afectadas. “Las instituciones competentes mantienen acciones coordinadas en territorio para atender la emergencia y evaluar las afectaciones generadas”, escribieron en la red social X.

Afectó al menos a ocho embarcaciones

Se desconocen las causas del incendio, que pudo verse en varios buques a la vez, algo que trajo sospechas de que haya sido iniciado con intención por una o más personas. Desde el Servicio Integrado de Seguridad confirmaron que la alerta por los incendios se dio a conocer al mediodía.

Incendio en el puerto de Manta

El puerto de Manta está ubicado a 260 kilómetros al suroeste de la capital Quito y es considerado clave en la ruta del Pacífico, que es usada por bandas criminales locales para el tráfico de drogas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Gremios de pescadores han denunciado ser víctimas de extorsiones y piratería por lo que han reclamado mayor control de las fuerzas de seguridad.

Pequeñas y grandes embarcaciones pesqueras envueltas en llamas

La Policía Nacional realiza una investigación para conocer las causas detrás del incidente y si este se relaciona con el vínculo del puerto con el narcotráfico.

Con información de AP