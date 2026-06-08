Un hombre apuñaló a seis personas en una estación de trenes en Nueva York

NUEVA YORK.- Seis personas resultaron heridas con un arma blanca este domingo por la noche en una estación de trenes ubicada en la ciudad de Nueva York. El hecho ocurrió en la previa del Mundial 2026, cita en la que la ciudad estadounidense espera recibir a miles de aficionados.

El incidente se dio en la estación Penn alrededor de las 7 de la tarde. El Departamento de Bomberos que intervino en el la situación indicó que encontraron a una víctima con una herida grave, dos con lesiones moderadas y dos con heridas leves. Las cinco fueron trasladadas al Hospital Bellevue.

Hubo una persona más herida pero de la cual no se conocen más detalles y únicamente se conoce que fue traslada a otro hospital.

Tras el ataque fue detenido un sospechoso. En tanto, las autoridades no dieron a conocer detalles sobre qué llevó a que se comenzara el apuñalamiento.

Las personas heridas fueron trasladas a diferentes hospitales

La policía de Amtrak -la operadora nacional de trenes de Estados Unidos- aseguró que se encuentra investigando el episodio y confirmaron la detención. Todavía no fue revelada la identidad del sospechoso ni se proporcionó información sobre posibles cargos a los que deberá enfrentarse.

Esta situación se da a días de que comience el Mundial 2026. Según el calendario oficial publicado por la FIFA, Estados Unidos será el país que albergará la mayor cantidad de encuentros en la cita mundialista. Durante la fase de grupos, en Nueva York se disputarán encuentros destacados como Brasil vs. Marruecos y Francia vs. Senegal.

Por otra parte, este lunes por la noche, en Nueva York también tendrá lugar el duelo entre los Knicks y los San Antonio Spurs. Será el primer partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999 y se espera que atraiga multitudes masivas al recinto.

El episodio tuvo lugar en la estación Penn

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que va a estar presente en el partido, lo que motivó amplias medidas de seguridad que involucran al Servicio Secreto, la Policía de Nueva York y otras agencias alrededor del Madison Square Garden y las manzanas aledañas. Por el momento, las autoridades no indicaron si el apuñalamiento registrado puede afectar los planes de seguridad de dicho evento deportivo.

Otra sede de partidos del Mundial 2026 será Kansas, donde este sábado se registró un tiroteo que finalizó con nueve personas heridas. Además, el episodio se dio cerca del lugar dispuesto para que se establezca la concentración de la selección de Inglaterra.

La ​policía de Kansas City dijo que no había sospechosos detenidos y que al menos tres de las víctimas ​del tiroteo fueron trasladadas a hospitales locales.

El ⁠incidente ocurrió a unos seis kilómetros ‌de donde está previsto que Inglaterra entrene, en el Swope Soccer Village. Inglaterra no ha llegado a Kansas City y tiene previsto disputar un ‌amistoso contra Costa Rica en Orlando, Florida, ⁠el miércoles.

Con información de AP y Reuters.