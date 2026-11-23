MADRID.- El Tribunal Supremo de España archivó el lunes una causa penal contra el separatista catalán y exlíder regional Carles Puigdemont, eliminando así el último obstáculo legal para su regreso a España tras casi una década de exilio autoimpuesto.

“Se declara el sobreseimiento libre de los hechos (...), por extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía de D. Carles Puigdemont”, indicó la resolución del Tribunal Supremo dada a conocer este lunes, y que supone el último paso de la aplicación de la polémica ley aprobada por el Parlamento español en 2024.

El exlíder catalán Carles Puigdemont Michael Sohn - AP

Puigdemont huyó a Bélgica en octubre de 2017 tras celebrar un referéndum de independencia que el poder judicial consideró ilegal.

La votación fallida desencadenó una profunda crisis entre Madrid y la región nororiental, que cuenta con un importante movimiento secesionista cuyo apoyo alcanzó su punto álgido ese año.

Después de que el Tribunal Constitucional dictaminó el mes pasado que la ley de amnistía para los separatistas catalanes también se aplicaba a los cargos de malversación contra Puigdemont y de que el Tribunal Supremo levantó la orden de detención contra él, la resolución del lunes abre paso para el regreso de Puigdemont.

Tras la decisión, Puigdemont publicó en X un poema del autor catalán Jaume Pons Alorda que contenía lenguaje soez y estaba dirigido a sus “más queridos enemigos”.

Quan vaig llegir aquest poema d'en @jaumeponsalorda, del seu llibre "El Corc" (LaBreu Edicions), vaig pensar que un dia tindria l'ocasió per recomanar-lo. El dia ha arribat.



(Compreu el llibre, per cert, que n'hi trobareu més i uns "deliciosos propòsits de procreació" finals que… pic.twitter.com/b6gZXY8262 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 23, 2026

“Queridos enemigos míos, rezo para que cada día sean más, de entre los muchos que ya son ahora, y que a cada momento sean mejores”, dice el texto publicado por Puigdemont.

El gobierno del presidente Pedro Sánchez impulsó la amnistía en virtud de un acuerdo de 2023 entre su Partido Socialista y dos partidos catalanes, entre ellos Junts, de Puigdemont, a cambio de su apoyo para que fuera reelegido como presidente.

La medida desató una intensa oposición social y política de los detractores del gobierno en aquel momento.

Aunque el Parlamento aprobó la ley hace dos años, él y otros dirigentes independentistas aún no habían podido beneficiarse porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

Pero el Tribunal Constitucional, al que habían recurrido los afectados, la avaló en octubre y, poco después, el Supremo dejaba sin efecto sus órdenes de detención.

En una entrevista reciente con el medio El Mundo, Puigdemont dijo que su partido se había aprovechado de lo que él describió como la “ambición desmedida” de Sánchez - a quien calificó de “persona amoral”- para “derrotar a España”.

Puigdemont añadió que no tenía apuro por volver a Cataluña y que no tenía previsto hacerlo durante la campaña previa a las elecciones generales del 29 de noviembre, pero que estaba barajando la posibilidad de regresar en diciembre, en una fecha aún por determinar.

Agencias Reuters y AFP