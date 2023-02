La lista de proveedores para los globos de China revelada por EE.UU. habla de una nueva era de la vigilancia

escuchar

WASHINGTON.- Mientras el ejército estadounidense continúa recuperando los restos de un globo chino derribado este mes sobre el Océano Atlántico, desde Washington surgen nuevos indicios de cómo los componentes de alta tecnología podrían apuntar una nueva amenaza de espionaje por parte de Pekín.

El Departamento de Comercio señaló el viernes último a seis empresas chinas fabricantes de equipos para globos y dirigibles que, según la agencia, están relacionados con la recopilación de información por parte del gobierno de Pekín. Las empresas fueron añadidas a un extenso registro de compañías a las que Estados Unidos pretende impedir que obtengan componentes y procesos de alta tecnología de los que China carece y que el gobierno cree que podrían utilizarse para perjudicar los intereses estadounidenses.

Un segundo objeto volador fue derribado de los aires del territorio de EE.UU. Archivo

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses seguían evaluando un objeto de gran altitud que no han identificado públicamente y que fue derribado el viernes por orden del presidente Biden mientras sobrevolaba Alaska.

De momento, el gobierno chino no ha hecho comentarios sobre las nuevas sanciones ni sobre la noticia del objeto volador, ni ha respondido otras preguntas.

Aunque los globos puedan ser de la vieja escuela, las nuevas sanciones, unidas a los perfiles corporativos de los objetivos, demuestran la preocupación de Estados Unidos por la posibilidad de que las naves chinas estén ya preparadas para una nueva era de la vigilancia.

Entre los proveedores con sede en China incluidos en la lista negra figura el codesarrollador de un dirigible diseñado para volar a mucha más altura que los aviones, el titular de una patente para controlar vehículos aéreos con satélites e inteligencia artificial, un especialista en equipos de vuelo de hélices para drones y un productor de sensores electrónicos diseñados para naves espaciales.

En sus sitios web, algunas de estas empresas se identifican como proveedores del ejército chino. Ninguna es conocida. Además, sus actividades no parecen incluir la fabricación de las piezas necesarias para los globos, como las gigantescas “envolturas” de tela que se hinchan con gas helio.

La Marina, entre otros, dedicó una semana a sacar del Océano Atlántico restos de lo que, según Estados Unidos, eran paneles solares, antenas y aparatos electrónicos fijados a un globo espía chino de 60 metros. Un caza estadounidense destruyó el globo con un misil este mes después de que aviones de vigilancia de Estados Unidos lo siguieran en su trayectoria a través del cielo estadounidense.

En los últimos días, el Pentágono alegó que el ejército chino desplegó una flota de globos de gran altitud, parte de un programa de espionaje aéreo. La revelación pública del nombre de los fabricantes de los componentes es su última prueba.

Los miembros del equipo de respuesta de búsqueda de evidencia submarina del FBI preparan el equipo mientras trabajan para recuperar material en el fondo del océano del globo de gran altitud que fue derribado frente a la costa de Myrtle Beach, S.C. FBI

Pekín afirma que el globo derribado era una nave de investigación meteorológica que se desvió de su ruta y que Estados Unidos reaccionó de forma exagerada al derribarlo.

El descubrimiento del globo sobre Estados Unidos la semana pasada ha agregado una nueva fuente de tensión a una ya difícil relación entre Estados Unidos y China, y ha puesto de relieve la dimensión militar de la rivalidad entre las dos mayores economías del mundo. Ello provocó la suspensión de una visita a Pekín del Secretario de Estado, Antony Blinken, que ambas partes habían anunciado como una oportunidad para solucionar sus problemas.

Es poco probable que las nuevas empresas chinas incluidas en la lista negra sean los únicos proveedores del sector. La complejidad de los globos de gran altitud, desde el tipo de material utilizado en la envoltura que contiene gas como el helio hasta la carga útil de equipos ópticos y sistemas de navegación en tierra, exige una amplia gama de sistemas.

“Somos una empresa integrada verticalmente, pero aún así tenemos cientos de proveedores para hacer realidad todo esto”, afirma Ryan M. Hartman, presidente y director ejecutivo de World View Enterprises Inc. con sede en Tucson (Arizona), que envía globos a la estratosfera por encargo de clientes entre los que figuran compañías petroleras y el Departamento de Defensa. Hartman afirma que los costes fijos de los equipos de obtención de imágenes y los sistemas solares que lleva el globo pueden costar millones de dólares, mientras que los vuelos individuales consumen entre cientos de miles de dólares y más de 100.000 dólares por artículos de un solo uso, como el helio.

Joe Biden y Xi Jinping Reuters

Las empresas chinas incluidas en la lista negra por sus presuntos vínculos con los proyectos de globos del EPL son Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., China Electronics Technology Group Corp.’s 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Eagles Men Aviation Science & Technology Group Co., Shanxi Eagles Men Aviation Science & Technology Group Co. y Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co.

Los intentos de contactar con estas empresas durante el fin de semana fueron infructuosos.

Las entradas en la lista negra del Departamento de Comercio del viernes son sus últimas acciones encaminadas a frenar el avance tecnológico del ejército chino.

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento se abstuvo de acusar a las empresas de fabricar piezas para el globo derribado. Sus acusaciones son más amplias: que las entidades tienen vínculos con programas aeroespaciales del EPL, incluidos dirigibles y globos y materiales y componentes relacionados.

La oficina no dijo qué componentes podrían ser adquiridos en los Estados Unidos por las empresas. Estas empresas se suman a una lista de unas 600 entidades chinas sujetas a sanciones estadounidenses de diversa índole, entre las que ya figuran el fabricante de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies Co. y la empresa de cámaras de vigilancia Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.

Los agentes del FBI buscan posible material del globo de gran altitud que fue derribado frente a la costa de Myrtle Beach, S.C. FBI

La administración también ha tomado otras medidas para restringir el acceso de China a la tecnología occidental en un intento de desafiar el poder del EPL, incluyendo el año pasado la imposición de controles a la exportación de equipos avanzados de fabricación de chips necesarios para la producción de semiconductores avanzados.

Los sitios web corporativos, el marketing en línea, los informes de los medios de comunicación y las listas de adquisiciones militares en China muestran que cada una de las empresas nombradas por Estados Unidos el viernes produce equipos especializados que podrían tener un papel en la compleja industria de los globos de gran altitud.

En 2015, Beijing Nanjiang Aerospace desarrolló el primer dirigible de China para altitudes superiores a las que vuelan los aviones de pasajeros, conocidas como cercanas al espacio, según el periódico gubernamental chino Science and Technology Daily. El dirigible, propulsado por energía solar, ascendía a más de 65.000 pies de altura desde una plataforma de lanzamiento en Mongolia Interior y podía volar a cualquier hora, según el informe, que afirma que la nave convierte a China en un competidor más fuerte frente a Estados Unidos, líder mundial en actividades cercanas al espacio.

También con aplicaciones cercanas al espacio, Eagles Men Aviation Science & Technology ha solicitado patentes en China para varios vehículos aéreos no tripulados de gran altitud, desde un sistema de control de estación terrestre con vídeo hasta materiales resistentes a las condiciones atmosféricas. Ha desarrollado algoritmos basados en inteligencia artificial para establecer conexiones de comunicación por satélite con vehículos aéreos no tripulados en el espacio cercano, incluidos los globos, según una descripción ya eliminada de su sitio web.

Los registros públicos sugieren que Eagles Men, que también utiliza otros nombres en inglés, tiene vínculos con Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co. Ltd. Los registros muestran que comparten un inversor y, en un caso, la titularidad de una patente china pasó de una empresa a otra para un componente estructural de fibra de carbono de dirigibles estratosféricos. Los expedientes de patentes chinas muestran por separado que Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation ha desarrollado un vehículo similar a un dron impulsado por hélice para despegar y aterrizar.

El 48º Instituto de Investigación, filial de China Electronics Technology Group Corp. con sede en la provincia de Hunan, anuncia en su web equipos para fabricar paneles solares, baterías de litio, semiconductores y sensores. El instituto, proveedor del programa espacial chino, afirma en su web que sus sensores de metal, hidrógeno y presión tienen usos tanto civiles como militares.

En marzo, el 48º Instituto de Investigación adjudicó una licitación de unos 328.000 dólares a una filial en Shanghai de Illinois Tool Works Inc., con sede en Glenview (Illinois, EE.UU.), para la fabricación de controles de flujo másico, según los documentos de una página web de adquisiciones mantenida por el ejército chino. Illinois Tool no respondió el sábado a las solicitudes de comentarios. Sus controles son componentes electrónicos que regulan el flujo de gas.

Por James T. Areddy

The Wall Street Journal

The Wall Street Journal