La megaobra millonaria que construirá el túnel más largo del mundo para unir una capital sin salida al mar con el océano

Ante la escasez hídrica, Jordania se prepara para dar inicio a una de las obras de ingeniería más grandes de Medio Oriente. Se trata de la instalación de un acueducto subterráneo de 438 kilómetros para transportar agua desalinizada desde el Mar Rojo hasta Amán, la capital jordana. El proyecto, dado a conocer como Proyecto Nacional de Transporte de Agua, incluye una planta desalinizadora, estaciones de bombeo y embalses para garantizar el transporte del recurso a lo largo de todo el territorio.

Algunas de las dificultades a las que se enfrentan los ingenieros a cargo de la construcción se encuentran vinculadas con la diferencia de altura en la que tendrá que ser trasladada el agua. Las zonas más difíciles y en las que se encuentran destinando más investigaciones son aquellas que superan los 1100 metros sobre el nivel del mar. En total, la planta desalinizadora tendrá capacidad para producir 300 millones de metros cúbicos de agua potable al año. De este volumen, aproximadamente 250 millones se destinarán a la capital, Amán, mientras que los otros 50 millones abastecerán a Aqaba.

El megaproyecto espera estar terminado para 2030 con financiación del Banco Europeo (imagen ilustrativa) (Foto: Generada con IA)

Otro de los desafíos está vinculado con la eliminación de la salmuera, un residuo salino que se genera durante el proceso de desalinización. Este material deberá someterse a un tratamiento adecuado antes de ser devuelto al mar, ya que si no, las consecuencias podrían ser muy graves para los ecosistemas marinos de la región.

Para 2030, el gobierno jordano espera poder cubrir con esta infraestructura el 40% de la demanda nacional. Además, a la obra hidráulica se sumará una planta de energía solar fotovoltaica de 281 megavatios, con la que se buscará que se suministre aproximadamente el 30% de la energía necesaria para el sistema de desalinización y transporte del agua. El presupuesto total estimado para este proyecto es de 4300 millones de dólares.

Este proyecto fue pensado a conciencia por especialistas en medio ambiente y funcionarios del gobierno, ya que si bien Jordania cuenta con otras fuentes de agua naturales, sus ecosistemas se vuelven año tras año cada vez más secos. Para intentar no agotar los recursos naturales y dar más posibilidades de subsistencia a las generaciones futuras, el país busca invertir lo más posible para brindar agua potable de calidad a todos sus habitantes.