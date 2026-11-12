La cuenta oficial de León XIV borró el mensaje que decía que la Argentina “ahora tiene dos Papas”

La cuenta oficial de León XIV borró el miércoles por la noche el mensaje de X y de Instagram que decía que la Argentina “ahora tiene dos Papas”, en referencia a él y a Francisco, el primer y único Sumo Pontífice argentino. Las redes de Robert Francis Prevost​​ habían publicado estas palabras a modo de despedida del país, cuando el Sumo Pontífice se dirigía a Ezeiza para embarcar su vuelo a Perú y tras la emotiva multitudinaria misa en la Basílica de Luján.

“Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, había iniciado la publicación ahora eliminada.

El mensaje que había publicado la cuenta de León XIV que luego se borró

Y continuó con una fuerte frase: “Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa, por eso pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que nació aquí y otro por adopción”. Momentos después, la cuenta oficial lo borró.

Según el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, 3.500.000 de personas asistieron al servicio de León XIV en Luján. Además, otras dos millones de personas estuvieron en la misa de Palermo y más de un millón en la vigilia con los jóvenes.

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