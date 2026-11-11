La insólita teoría de Díaz Ayuso sobre por qué Pedro Sánchez sigue en el poder

MADRID.– En plena campaña electoral y en medio de una creciente presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez por los escándalos de corrupción, las protestas sociales y la reciente tragedia ferroviaria, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó una llamativa teoría sobre la permanencia del líder socialista en el poder: su atractivo físico.

La dirigente del Partido Popular (PP), una de las voces más duras de la oposición, aseguró que la buena apariencia del presidente español es uno de los factores que explican su capacidad para resistir las crisis políticas y mantenerse al frente del Ejecutivo desde 2018.

Ayuso critica a Pedro Sánchez

La polémica estalló a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Durante una entrevista concedida el martes a Antena 3, Ayuso cuestionó la manera en que Sánchez se presenta ante la opinión pública y sostuvo que el mandatario combina su atractivo personal con un discurso pausado y una estrategia de seducción política.

Para ilustrarlo, imitó una supuesta presentación de Sánchez como alguien “muy guapo, muy alto”.

Una periodista le preguntó entonces si creía que Sánchez seguía siendo presidente, en buena medida, gracias a su físico. La respuesta de Ayuso fue categórica: “Que si tuviera peor físico no estaba ahí desde hace mucho tiempo lo sabe todo el mundo”.

La dirigente madrileña no estaba elogiando al jefe del Ejecutivo, sino cuestionando su estilo político. Lo acusó de construir un entorno favorable al PSOE mediante mensajes repetidos y medios de comunicación afines, y de presentarse como una víctima para retener apoyos. A su juicio, esa combinación le permite resistir las crisis de su gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Javier Lizón - EFE

Los comentarios formaron parte de un ataque mucho más amplio. Ayuso llamó a Sánchez “tirano”, “caradura” y “dictador”. También lo acusó de no respetar la separación de poderes y de gobernar mediante decretos. “Madrid y España van a cambiar completamente en el momento que este hombre se vaya”, declaró, de acuerdo con la agencia Europa Press.

La entrevista se produjo en un momento particularmente delicado para la política española. Sánchez, presidente desde 2018 y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, unos ocho meses antes de lo previsto. La decisión llegó después de una serie de movilizaciones por la crisis de la vivienda y de una derrota parlamentaria del Ejecutivo en medidas destinadas a combatir los desalojos y la especulación inmobiliaria. La campaña electoral formal comenzará este viernes, 13 de noviembre.

Sánchez busca renovar su mandato frente al PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox, liderado por Santiago Abascal. Ayuso no es candidata a la presidencia, pero es una voz destacada de la oposición.

El presidente Javier Milei se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una de sus últimas visitas a España Presidencia

A la presión electoral se sumó la tragedia ferroviaria del 28 de octubre, cuando dos trenes chocaron cerca de Urda, en la provincia de Toledo, y murieron 69 personas. El martes se celebró en la catedral de Toledo un funeral de Estado con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, al que Sánchez no asistió. El accidente desencadenó una crisis política que incluyó las renuncias del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del responsable de la infraestructura ferroviaria.

Ese mismo martes, los maquinistas realizaron un paro para reclamar mayores inversiones en seguridad y mantenimiento de la red. Y este miércoles España atraviesa una huelga general convocada por sindicatos y organizaciones de inquilinos para exigir salarios y viviendas accesibles. Se trata del primer paro general de 24 horas respaldado por las dos centrales sindicales mayoritarias en 14 años.

En ese clima de protestas, accidente ferroviario y disputa electoral, Ayuso volvió a centrar sus críticas en la figura personal de Sánchez. Pero esta vez añadió una idea poco habitual en el debate político: que la apariencia física del presidente ha sido, a su juicio, una de las herramientas que explican su supervivencia en el poder.

Agencias Reuters y AP