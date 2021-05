La multimillonaria ganancia que obtendrían este año los fabricantes de vacunas contra el coronavirus

LONDRES.- Según un informe de una consultora científica británica, los fabricantes de vacunas contra el Covid-19 podrían ganar hasta 190.000 millones de dólares en ventas este año si alcanzan las metas de producción. Y dos empresas chinas representan al menos una cuarta parte de los ingresos totales.

La estimación de Airfinity Ltd., con sede en Londres revela cómo nueve empresas, incluidas Pfizer Inc. y Moderna Inc., basadas en Estados Unidos, junto con las farmacéuticas chinas Sinovac Biotech Ltd. y Sinopharm Group Co., se beneficiarán del mercado de las vacunas contra el coronavirus.

Las limitaciones de producción y los déficits probablemente acercarán las cifras finales de ventas de 2021 a un rango que supera los 115.000 millones de dólares, indicó la firma de investigación.

Desarrolladas en tiempo récord y usualmente respaldadas por fondos gubernamentales, las vacunas contra el Covid-19 están ayudando a los países a salvar vidas, restaurar sociedades y evitar billones de dólares en potenciales costos económicos. No obstante, el acceso a las dosis para muchos países de bajos ingresos sigue siendo difícil, en parte debido a los costos y a que los países más ricos acaparan las dosis.

“Este era un mercado que no existía hace un año”, dijo Rasmus Bech Hansen, director ejecutivo de Airfinity, en una entrevista. “Son números muy significativos, y también es la razón por la cual no todos los países pudieron asegurar los suministros necesarios, porque requiere una inversión bastante considerable para vacunar a toda su población”.

Los pronósticos de ingresos dependen del precio y de si las empresas logran sus objetivos de producción y entrega, donde algunas ya han enfrentado desafíos. La producción real de 2021 puede ser hasta un 42% menor que los niveles pronosticados por las compañías, lo que dejaría los ingresos en un bajo nivel de 97.000 millones de dólares, explicaron los investigadores.

La estadounidense Novavax Inc., por ejemplo, proyecta aumentar la capacidad de fabricación a más de 2000 millones de dosis este año; Airfinity estima un poco más de 400 millones de dosis para la vacuna, que aún no se ha aprobado para uso de emergencia. Novavax dijo que espera tener capacidad para producir 100 millones de dosis al mes para el final del tercer trimestre y alcanzar los 150 millones de dosis al mes para el cuarto trimestre.

China está desempeñando un rol influyente en la inmunización mundial, al menos por ahora, enviando más dosis al extranjero que todas las demás naciones combinadas, mientras India se enfrenta a un devastador brote que cerrado las exportaciones de vacunas. La china Sinovac podría recaudar hasta 25.000 millones de dólares y Sinopharm hasta 23.000 millones, y cada una de ellas atraerá al menos 16.000 millones de dólares, según los datos. Las ventas indican que China ve una oportunidad para obtener una ventaja comercial además de una ventaja geopolítica.

Airfinity estima que las vacunas Sinovac y Sinopharm cuestan 12 y 23 dólares por dosis. Las compañías chinas declinaron hacer comentarios.

Por su parte AstraZeneca Plc, que se ha comprometido a no generar ganancias con su vacuna durante la pandemia, cobra entre 3,50 y 5,25 dólares por dosis, en comparación con un precio de Pfizer de 12 a 14,50 dólares y los precios de Moderna oscilan entre 18 y 32, según la firma de análisis.

La falta de detalles sobre los contratos dificulta la proyección de las ventas, ya que los fabricantes de medicamentos a menudo utilizan modelos de precios escalonados que cobran a los países en función de sus niveles de ingresos.

Grandes magnitudes de ventas de Pfizer y Moderna podrían representar hasta 44.000 millones y 32.000 millones de dólares, respectivamente, aunque es probable que las cifras sean más bajas. Pfizer pronosticó ventas por 26.000 millones de dólares este año para su vacuna desarrollada con BioNTech SE, mientras que Moderna espera ingresos de aproximadamente 19.000 millones de dólares.

Los altos precios también podrían alejar las vacunas del alcance de muchas personas en países de ingresos bajos y medios. La distribución desigual aumentó la presión sobre los países ricos para compartir el exceso de vacunas y aumentar las contribuciones financieras para tratar de cerrar la brecha de acceso.

Un grupo de veinte países líderes, incluidos China y Estados Unidos., pidieron una mayor cooperación global para derrotar al virus, y fabricantes de medicamentos, incluyendo a Pfizer, se comprometieron la semana pasada a enviar más vacunas a los países más pobres durante los próximos 18 meses.

Una inversión de 50.000 millones de dóares podría ayudar a inmunizar al menos al 40% de la población mundial para finales de este año y al 60% o más para el primer semestre de 2022, declaró la semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, las compañías disfrutan de una ganancia inesperada que en muchos casos ha sido suscrita por fuertes subsidios de los gobiernos.

