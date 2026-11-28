La misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (Escapade, por sus siglas en inglés) de la NASA capturó imágenes inéditas del planeta Tierra a 62.000 kilómetros de distancia a través de las dos naves que componen esa operación espacial antes de partir en dirección al planeta Marte.

Tras completar un exitoso sobrevuelo propulsado de la Tierra, las fotografías fueron tomadas a través de una cámara con sistema infrarrojo.

En esta imagen, las áreas que aparecen en blanco, amarillo y naranja son más cálidas que las áreas en azul y morado

Según consignó la NASA, las imágenes de Escapade fueron registradas el 9 de noviembre “aproximadamente tres horas después de su máximo acercamiento a la Tierra”. Además, en las fotografías difundidas se puede observar el hemisferio occidental del planeta.

Si bien la misión está compuesta por dos sondas gemelas, las imágenes corresponden a la segunda nave espacial. A partir de la información consignada por la agencia espacial estadounidense, “ambas naves sobrevolaron la Tierra cerca de nuestro planeta, aprovechando la gravedad terrestre para impulsarse en un viaje de 10 meses a Marte”.

Uno de los paneles solares de la nave aparece en primer plano

Asimismo, una vez en la órbita del planeta rojo, la misión se concentrará en cómo el viento solar -una corriente de partículas provenientes de del Sol que viaja a más de 1.500.000 de kilómetros por hora-, interactúa con el entorno marciano y provoca la pérdida de atmósfera en Marte.

Al mismo tiempo que las dos naves espaciales que integran ESCAPADE se acercaban a la Tierra, un satélite comercial Vantor Worldview Legion las visualizó y las registró desde una distancia aproximada de 4800 kilómetros.

La imagen que tomó el ingeniero de la misión desde Rocket Lab -donde se construyeron las naves-, cruzando el cielo de Los Ángeles

En esa dirección, la NASA constató que el ingeniero en jefe de la misión también fotografió las naves espaciales sobrevolando la zona desde su casa cerca de Los Ángeles, al oeste de los Estados Unidos.

Las imágenes tomadas por el satélite comercial Vantor Worldview Legion

Entre las principales imágenes de la Tierra que difundió la NASA pueden percibirse los contrastes de colores utilizados en cada caso para diferenciar entre las zonas más y menos cálidas. La cámara que se utilizó para dicho proceso tiene incorporado el Sistema de Observación Visible e Infrarroja, proporcionada por la Universidad del Norte de Arizona.

La misión ESCAPADE está financiada por la División de Heliofísica de la NASA y forma parte del programa de Misiones Innovadoras Pequeñas para la Exploración Planetaria de la agencia espacial norteamericana.

En la escala de color utilizada, las áreas que aparecen en blanco, amarillo y verde son más cálidas que las áreas en tonos azules

El liderazgo de la misión está a cargo del Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California, Berkeley, en conjunto con socios clave como Rocket Lab; el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland; la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle; Advanced Space; y Blue Origin.

A la par de Escapade, la NASA mantiene activa una flota robótica en Marte que incluye al vehículo robotizado Perseverance, enfocado en buscar signos de vida pasada en el cráter Jezero, y Curiosity, que analiza la habitabilidad y geología del cráter Gale. Asimismo, la agencia opera orbitadores como MRO y 2001 Mars Odyssey para cartografiar la superficie, monitorear el clima y servir como enlaces de comunicación con el planeta Tierra.