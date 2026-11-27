KIEV.– El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, manifestó frustración por la postura de su par de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el líder de Rusia, Vladimir Putin, en la última señal del incremento de las tensiones entre Kiev y Washington en momentos en que crecen los temores a una expansión de la guerra.

Zelensky afirmó en una entrevista con la BBC emitida el viernes que quiere que la Casa Blanca ejerza más presión sobre Putin para que detenga su invasión de Ucrania, que comenzó hace casi cinco años y continúa pese a los esfuerzos de Trump por negociar un acuerdo de paz.

En una entrevista con la BBC, Zelensky ‌dijo que Trump era libre de ​decidir qué decía ​o publicaba, pero calificó de “extraño” llamar amigo a Putin en su cumbre reciente en China, porque el líder del Kremlin es “un agresor y un asesino”.

Zelensky dijo que es "extraño" que Trump diga que Putin es su amigo

“Es como si alguien dijera de Hitler durante la ​Segunda Guerra Mundial que es un buen amigo. No, no es ⁠un amigo”, dijo Zelensky a la cadena británica en Kiev.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, acusándolo de ser responsable personalmente de los secuestros de niños ucranianos. Mientras, el gobierno de Trump impuso amplias sanciones a la CPI como parte de su campaña para desmantelar el tribunal por investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

Las declaraciones de Zelensky se produjeron una semana después de ‌que Trump saludara a Putin como un “amigo” en una reunión bilateral en China antes de una histórica cumbre tripartita con Xi Jinping.

Días después, Trump publicó en su plataforma Truth Social una foto de ambos estrechándose la mano allí y la tituló “mi Amigo”.

El encuentro de Trump con Putin en China

Este jueves, además, Jared Kushner, yerno de Trump y enviado estadounidense que intenta mediar para poner fin a la guerra, elogió a Putin por ser un “gran maestro” de la política, y semanas atrás, el socio de Kushner en los esfuerzos de paz, Steve Witkoff, lo describió como un “humanitario”.

Por su parte, Trump publicó este jueves en su plataforma Truth Social que en China instó a Putin a “retirar toda agresión militar contra territorios en toda Europa” y agregó que, a su juicio, un acuerdo de paz con Ucrania es “una posibilidad real”.

Por la guerra en Ucrania tras la invasión de Moscú murieron cientos de miles de soldados y a miles de civiles ucranianos. También originó duras sanciones contra Rusia y aisló diplomáticamente a Putin en Occidente antes de que Trump retomara la relación.

Al mismo tiempo, Zelensky se ha quejado de que el Pentágono no está entregando a Ucrania misiles Patriot ya pagados que podrían detener los misiles balísticos de Rusia, y de que la versión militar del servicio de internet satelital Starlink, de SpaceX, que es la columna vertebral de las operaciones con drones y de las comunicaciones de Ucrania, no está funcionando correctamente.

19 November 2026, China, Shenzhen: Russian President Vladimir Putin (R) shakes hands with US President Donald Trump before a bilateral meeting on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit. Photo: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo - Planet Pix via ZUMA Press Wire D

Respecto del atraso en la entrega de los Patriot, el presidente ucraniano dijo a la BBC que “es una lástima que se hayan centrado en Medio Oriente y que los ayuden más”. “Es una lástima. Esto nos plantea serias dudas“, remarcó. ”La falta de estos misiles significa, en última instancia, vidas humanas".

La relación de Trump con ‌Zelensky es tensa desde hace tiempo, y su ruptura ⁠pública más recordada se produjo en febrero de ‌2025, cuando el presidente estadounidense lo humilló ⁠en el Salón Oval frente a las cámaras y puso un final abrupto a su reunión.

Más recientemente, ambos ⁠se cruzaron después de que Trump culpara a los ataques ucranianos contra refinerías rusas de los elevados costos de la energía y amenazara con suspender el apoyo de ‌inteligencia, mientras que ​Zelensky dijo que la postura de Trump alienta a Rusia a continuar sus ataques contra Ucrania.

Apoyo europeo

Mientras tanto, los líderes de la Unión Europea (UE) no lograron alcanzar un consenso el jueves tras tensas conversaciones sobre un nuevo préstamo de 49.000 millones de dólares para Ucrania para las necesidades económicas y militares del país el próximo año.

Las elecciones que se celebrarán en Europa los próximos 12 meses podrían amplificar la influencia de partidos reacios a enviar más dinero a Ucrania y podrían erosionar el apoyo del continente.

Ucrania está decidida a seguir luchando por su independencia, según funcionarios de Kiev, y ha lanzado audaces ataques contra activos rusos.

Sin embargo, la reciente operación contra un buque de la marina rusa atracado en un puerto de Libia encendió alarmas en Europa y Washington ante el temor de que la guerra pudiera expandirse y arrastrar a otros países.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habla ante los medios tras una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría en Berehove, en la región de Transcarpacia, el 24 de noviembre GENYA SAVILOV - AFP

En un aparente intento de desactivar las tensiones, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, indicó que conversó por teléfono con su homólogo libio, Al-Taher Al-Baour, para informarle que Kiev no tenía intención de arrastrar a Libia a la guerra.

Sybiha señaló en comentarios publicados en X a última hora del jueves que reafirmó el apoyo de Kiev a la soberanía de Libia y a los esfuerzos por reunificar el país.

El incesante bombardeo aéreo entre Rusia y Ucrania se ha intensificado en las últimas semanas.

Rusia disparó alrededor de 300 ataques aéreos por semana hasta el 20 de noviembre contra la infraestructura civil de Ucrania, según el Armed Conflict Location & Event Data Project, que monitorea la violencia.

Esta fotografía facilitada por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente «Kholodnyi Yar» de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, muestra a militares ucranianos caminando bajo una red de protección contra drones a lo largo de la carretera entre Kramatorsk y Druzhkivka, en la región de Donetsk IRYNA RYBAKOVA - 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE

Zelensky advirtió el jueves de la cercanía de un gran ataque ruso.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron 110 de los 155 drones rusos lanzados durante la noche del viernes, incluidos 51 tipo Shahed propulsados por reactor, según la fuerza aérea ucraniana. Se registraron impactos en 27 puntos de toda Ucrania, indicó.

Los ataques tuvieron como objetivo infraestructura ferroviaria, instalaciones energéticas, empresas civiles y edificios residenciales en nueve regiones ucranianas, y mataron al menos a una persona e hirieron a seis, informó el primer ministro ucraniano, Serhii Koretskyi.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el viernes que sus fuerzas interceptaron durante la noche 318 drones ucranianos sobre 10 regiones rusas y sobre Crimea, anexada ilegalmente.

Residentes en San Petersburgo reportaron explosiones en ocho distritos de la ciudad, informó el medio ruso online Astra. Funcionarios señalaron que los ataques de Ucrania mataron al menos a dos personas e hirieron a otras seis.

Agencias AP y Reuters