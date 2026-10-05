Los otro Bolsonaro en las elecciones de Brasil: el récord de Michelle y los triunfos de los hijos de Jair

BRASILIA.– La familia Bolsonaro volvió a medir este domingo su peso electoral en Brasil con una presencia inédita en las boletas: seis integrantes del entorno familiar de Jair Bolsonaro compitieron por cargos que van desde la Presidencia hasta el Congreso y las asambleas estaduales. El resultado de la jornada dejó dos victorias ya confirmadas en el Senado, una banca de diputado federal encaminada y a Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente, en carrera por llegar al Planalto en una segunda vuelta contra Luiz Inacio Lula da Silva.

El principal resultado de la familia fue el de Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) a la Presidencia. El senador, de 45 años, fue elegido por su padre como el principal heredero electoral del bolsonarismo después de que el expresidente quedara fuera de la disputa por su inelegibilidad, condenado y preso por intento de golpe de Estado.

Flavio habría conseguido avanzar a la segunda vuelta y enfrentará el 25 de octubre al presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Obtuvo el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% de Lula, por lo que se enfrenarán en un balotaje. Su candidatura estuvo acompañada por Alfredo Gaspar, exsecretario de Seguridad de Alagoas, como candidato a vicepresidente.

Bolsonaro, junto a sus hijos Flavio y Eduardo Archivo

La primera victoria confirmada del clan fue la de Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro y exprimera dama, que fue elegida senadora por Brasilia. Su llegada al Senado representa una nueva etapa de su trayectoria política: hasta ahora, Michelle había ocupado un papel central en las campañas de su marido y dentro de la estructura política del PL, pero no había ejercido un cargo electivo. Durante la campaña de 2026 se convirtió en una de las principales voces de la familia y recorrió el país en respaldo de Flavio. Con el 100% de las urnas escrutadas, obtuvo 938.496 votos y se convirtió en la senadora más votada de la historia del Distrito Federal.

Michelle recibió casi 113.000 votos más que Celina Leao, gobernadora del DF, que pasó a la segunda vuelta de la elección estadual. Su resultado le garantiza al bolsonarismo una figura de peso en el Congreso y consolida a Michelle como uno de los principales nombres de la familia para la disputa política de los próximos años.

La ex primera dama fue elegida senadora por el Distrito Federal y tendrá su primer cargo electivo en el Congreso brasileño Eraldo Peres - AP

También consiguió una banca en el Senado Carlos Bolsonaro, segundo hijo de Jair Bolsonaro. Después de siete mandatos como concejal de Río de Janeiro, Carlos trasladó su domicilio electoral a Santa Catarina para disputar una de las dos bancas senatoriales que estaban en juego. El cambio de estado fue una de las decisiones electorales más llamativas de la familia y le permitió competir en un territorio donde el bolsonarismo conserva una fuerte presencia.

Carlos, de 43 años, fue durante años uno de los principales responsables de la estrategia digital de su padre y tuvo un papel destacado en la comunicación de las campañas presidenciales de 2018 y 2022. Su elección al Senado amplía así su espacio institucional y le permite pasar de la política municipal a una banca nacional. Con el 93,84% de las urnas contabilizadas, reunía 1.902.100 votos, el 25,21% de los votos válidos, y fue elegido junto con la diputada federal Carol De Toni, ambos del PL.

En Santa Catarina también consiguió una banca Jair Renan Bolsonaro, el hijo menor del expresidente, que obtuvo alrededor de 130.000 votos y fue elegido diputado federal. Jair Renan competía por uno de los escaños de la Cámara baja mediante el sistema proporcional. El candidato, de 28 años, siguió así los pasos de sus hermanos en la política electoral y utilizó en la urna el nombre de “Jair Bolsonaro”, una decisión que reforzó su identificación con su padre y con el apellido familiar. Con su elección, Jair Renan se incorporará a la Cámara de Diputados y tendrá una banca en Brasilia a partir de la próxima legislatura.

Jair Bolsonaro junto a su hijo menor

Otro resultado favorable para la familia se produjo en San Pablo, donde Renato Bolsonaro, hermano de Jair, competía por una banca de diputado federal. Renato fue electo con más de 360.000 votos.

En Río de Janeiro, Rogeria Bolsonaro, primera esposa de Jair y madre de Flavio, Carlos y Eduardo, buscaba regresar a la política electoral como candidata a diputada federal. La mujer, que acompañó a Flavio durante su voto por la mañana, obtuvo cerca de 65.000 votos y quedó como suplente.

La ofensiva electoral de la familia se produjo en un contexto excepcional para el apellido Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, no pudo presentarse a las elecciones y permanece fuera de la boleta. Su ausencia convirtió la elección de este domingo en una prueba para la capacidad de sus familiares de conservar representación institucional y mantener vigente su espacio político.

Agencias AP y AFP