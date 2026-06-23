La “ola de calor sin precedente” que golpea a Europa: alertas máximas, récords y crisis sanitaria en varios países

PARÍS.– “Estamos ante una ola de calor de alcance continental sin precedente”, subrayó el climatólogo Davide Faranda en declaraciones a RFI.

Una situación que pone en peligro la salud pública en un continente donde el calor causó la muerte de más de 60.000 personas al año en 2023 y 2024, según las estimaciones de los institutos especializados. Y, en efecto, en los últimos días se han elevado los niveles de alerta en España, Alemania, Suiza e incluso en el Reino Unido.

En Alemania, es posible que se superen los 40 °C este jueves y viernes en el oeste y suroeste, zonas donde podría batirse el récord nacional de temperatura (41,2 °C). La canícula ya ha provocado un aumento en el número de ahogados. La cadena Deutsche Welle informó de al menos seis fallecidos durante el fin de semana.

Las fuertes olas de calor están afectando al transporte y a las escuelas. El domingo, los servicios de emergencia tuvieron que atender a varios pasajeros afectados por el calor en el aeropuerto de Frankfurt, después de que su avión permaneciera más de una hora en la pista debido a un fallo en el aire acondicionado. Algunos centros educativos han aplicado el “Hitzefrei” (pausa por calor), una medida que permite suspender las clases al mediodía, como ha ocurrido en Kehl (Baden-Wurtemberg), según informa ICI Alsace.

El 23 de junio de 2026, en Burdeos, al suroeste de Francia, los visitantes cruzan el estanque reflectante Miroir d'Eau para refrescarse, en medio de una ola de calor que azota el país. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

El miércoles, casi todo Bélgica, a excepción de la costa, pasará a nivel de alerta naranja, equivalente a la vigilancia naranja de Francia. El Instituto Real Meteorológico advirtió que el calor “no hará sino intensificarse en los próximos días”, ya que se esperan máximas superiores a los 35 °C en la mayor parte del país a partir del miércoles. Según el IRM, esta semana podría ser “la más calurosa jamás registrada en Bélgica”, con una temperatura media superior a los 27 °C.

En Suiza, el lunes el termómetro superó los 36 °C por primera vez en el año y se batieron récords de temperatura para un mes de junio, especialmente en Berna (34,5 °C). Las regiones de Basilea, Ginebra y Sion han sido puestas en alerta roja (nivel 4 de 5, “riesgo importante de trastornos circulatorios y malestar físico”). “Las temperaturas más altas aún están por llegar”, advierte *MétéoSuisse*, y se prevé que la ola de calor “continúe al menos hasta el próximo fin de semana”.

Los parisinos se bañan en el Canal Saint-Martin de París, mientras que el servicio meteorológico nacional, Météo France, declaró una alerta roja por ola de calor en 54 departamentos, aproximadamente la mitad del país, el martes 23 de junio de 2026 Christophe Ena - AP

El Ministerio de Salud Pública de Italia decretó este martes una alerta roja por ola de calor en 15 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Bolonia, Florencia, Turín y Venecia. El paso a este nivel máximo, que ya se había activado en algunas localidades a finales de mayo, viene acompañado de recomendaciones oficiales que instan a permanecer en interiores durante las horas de mayor calor, llevar una dieta ligera y refrescarse con agua.

En España, se alcanzaron los 40 °C este lunes en más de 100 estaciones meteorológicas.

La Agencia Estatal de Meteorología anunció temperaturas “extremadamente elevadas” para la estación, tanto durante el día como durante la noche, hasta el miércoles. Desde el lunes, “no menos de 101 estaciones (...) han alcanzado o superado los 40 °C”, con un máximo de 45 °C registrado en Andújar, Andalucía, según un mensaje de la agencia publicado en Bluesky. El martes, parte del norte y del sur del país se encuentraban en alerta roja, especialmente en el País Vasco, donde las autoridades pidieron a la población que mantenga las ventanas cerradas y evite el uso de electrodomésticos que generen calor. Esta jornada podría convertirse en “la más calurosa de la historia de España”, según informa el diario La Razón.

Alerta máxima por la ola de calor para este miércoles y jueves en parte del sur del Reino Unido, un fenómeno poco común en el país. “Las temperaturas máximas a la sombra superarán los 37 ºC e incluso podrían alcanzar entre 38 y 40 ºC en algunos puntos” de una zona que incluye Londres, Birmingham y Cardiff, según la agencia meteorológica británica Met Office. De este modo, es probable que se supere el récord de la temperatura más alta registrada en junio (35,6 ºC, alcanzada en 1957 y 1976).