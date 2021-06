La OMS avanza en la aprobación de la Sputnik V y Rusia confía sea en dos meses

SAN PETERSBURGO.- Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están haciendo todo lo posible para acelerar la aprobación de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, dijo el director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Ghebreyesus se negó a ofrecer detalles sobre el calendario de reconocimiento de la vacuna, pero dijo saber que los expertos de la agencia de la ONU están haciendo todo lo posible para acelerar el proceso, reportó Interfax.

Rusia espera que la OMS apruebe la vacuna Sputnik V en un plazo de dos meses, dijo, por su parte, Kirill Dimitriev, director del Fondo de Inversión Directa Ruso (RDIF, por sus siglas en inglés), que comercializa la dosis, a Reuters. Según indicó, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que también está revisando la Sputnik V, “recibió toda la información básica existente y no hay observaciones críticas por el momento en absoluto”.

Dimitriev no dijo cuándo podría tomar su decisión la EMA y redirigió las preguntas a la agencia, precisando que la OMS tampoco tenía observaciones críticas significativas tampoco, basado en un par de inspecciones. Dimitriev declinó especificar qué lugares de producción fueron visitados durante la revisión. ”Vemos que los inspectores están manteniendo una actitud profesional. No hay observaciones críticas significativas, al menos por el momento”, señaló. ”Si no estuviéramos absolutamente seguros de la transparencia del proceso, no habríamos invitado a nadie”, agregó.

El presidente Vladimir Putin dijo que ordenó a las autoridades rusas que preparen el terreno para que los ciudadanos extranjeros puedan vacunarse contra el Covid-19 en Rusia pagando una tasa DMITRY LOVETSKY - POOL

El Ministerio de Salud ruso no recibió ninguna observación crítica de la EMA durante el estudio de la vacuna Sputnik, también mencionó el jefe del Ministerio de Salud, Mikhail Murashko.

“Hasta ahora todo va según los planes, luego debemos preparar un informe y dar algunas recomendaciones sobre la revisión de algunas fases. Hasta ahora no hemos recibido ninguna observación crítica de la EMA, todo el trabajo va bien y estamos esperando los resultados”, dijo Murashko en San Petersburgo.

Según Dimitriev, la Sputnik V pronto será considerada aceptable para los turistas que viajan a Europa. “La decisión sobre la aprobación de la Sputnik en Europa será tomada en breve”, agregó.

Además el FRID tiene intención de iniciar experimentos combinando la Sputnik con algunas vacunas de producción china, dijo Dimitriev. “Hemos recibido gran número de pedidos” de otros productores de vacunas, “incluso uno chino, para realizar experimentos conjuntos”, añadió.

“Posiblemente, iniciaremos los primeros experimentos en los países árabes, con la asociación de la Sputnik V con un cierto número de vacunas chinas”, dijo Dimitriev.

En tanto, el presidente Vladimir Putin dijo el viernes que ordenó a las autoridades rusas que preparen el terreno para que los ciudadanos extranjeros puedan vacunarse contra el Covid-19 en Rusia pagando una tasa. Putin realizó estos comentarios en la conferencia económica anual en San Petersburgo. Rusia ha aprobado cuatro vacunas para su uso a nivel doméstico, de las cuales la más usada es la Sputnik V (usada en varios países, entre ellos la Argentina). Es administrada en dos dosis, con una diferencia de 21 días entre cada inoculación.

Agencias Reuters y ANSA

