Israel ataca el Líbano a pesar del alto el fuego: al menos seis muertos

El ejército israelí informó que este sábado lanzó una serie de ataques en el sur del Líbano, que dejaron al menos seis muertos, pese al alto el fuego entre ambos países, prorrogado el día anterior por otras tres semanas para dar margen a las negociaciones de paz. La ofensiva se produce en medio de los enfrentamientos que Tel Aviv mantiene en la frontera con Hezbollah.

Si bien el alto el fuego acordado ha sido violado repetidamente por ambas partes, ha supuesto una reducción significativa de las hostilidades entre los dos países, pero Israel y la milicia Hezbollah, respaldada por Irán, han seguido enfrentándose en la frontera sur, donde el ejército israelí mantiene soldados en la zona de amortiguación autoproclamada.

Ante este escenario, Israel informó que durante la noche atacó lanzacohetes de Hezbollah en tres localidades del sur del Líbano y, en acciones separadas, alcanzó a varios combatientes del grupo.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que tres miembros de Hezbollah que viajaban en una camioneta armada murieron en el sur del país, sin precisar la ubicación.

También señalaron que otro integrante murió cuando circulaba en motocicleta al sur de la denominada “línea de defensa avanzada” (o “línea amarilla”), una zona en territorio libanés alejada de la frontera y bajo control israelí. Más tarde, las mismas fuentes informaron que otros dos miembros de Hezbollah fueron abatidos en un ataque aéreo en la zona del Litani, al considerar que “representaban una amenaza para las fuerzas que operan en el sur del Líbano”.

“Dos ataques israelíes, dirigidos contra un camión y una motocicleta en la localidad de Yohmor al-Shaqeef, en el distrito de Nabatieh, causaron la muerte de cuatro personas”, se precisó en un comunicado.

Posteriormente, se informó que “un ataque aéreo israelí contra la localidad de Safad al-Battikh, en el distrito de Bint Jbeil, provocó dos muertos y 17 heridos”.

Alto el fuego

Una densa columna de humo proveniente de explosiones en la ciudad de Khiam, al sur del Líbano, donde el ejército israelí detonó viviendas (AFP) - - AFP

Los ataques se producen mientras rige una prórroga de la tregua en el Líbano anunciada ayer por Donald Trump, que coincidió con una segunda ronda de conversaciones en Washington entre representantes israelíes y libaneses, en un intento por afianzar un entendimiento más duradero y abrir la puerta a negociaciones políticas más amplias.

Todo ello se enmarca en un escenario de alta incertidumbre en Medio Oriente, marcado por el estancamiento de las negociaciones con Irán, que este sábado se empantanaron aún más luego de que la diplomacia iraní abandonara Pakistán -donde estaba previsto retomar el diálogo directo con Estados Unidos- antes de la llegada de los enviados de Trump a Islamabad.

En ese contexto, el presidente estadounidense suspendió a último momento el viaje de sus emisarios, Steve Witkoff y Jared Kushner. “Pueden llamarnos cuando quieran, pero no vamos a seguir haciendo vuelos de 18 horas para sentarnos a hablar de nada”, declaró.

Las hostilidades entre Hezbollah e Israel se reactivaron el 2 de marzo, cuando el grupo chiita abrió fuego en apoyo a Irán en el marco de la guerra regional. Desde entonces, más de 240 personas murieron en el Líbano, según cifras oficiales, en su mayoría en el sur del país.

El Ministerio de Salud informó además que más de 120.000 personas permanecen desplazadas en centros de evacuación, donde ya se registran unas 31.000 familias.

Agencias AP, Reuters y AFP