La polémica propuesta de un candidato de derecha en Chile para incentivar a las mujeres a tener hijos

ROMA.- La propuesta del candidato presidencial de la derecha José Antonio Kast para fomentar la alicaída natalidad en Chile, que contempla entregar unos mil dólares (un millón de pesos chilenos) a las nuevas madres y otro bono de la misma cifra al recién nacido, despertó polémica y serios cuestionamientos en el país vecino.

Según los últimos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de fecundidad de 2022 llegó a 1,25 hijos y en 2023 cayó a 1,16, la más baja de la historia. Ambas cifras se ubican bajo la tasa de reemplazo, de 2,1 hijos.

El plan “Chile Renace”, candidato del Partido Republicano y de vínculos con Javier Milei, que tiene nueve hijos, contempla esencialmente ayudas económicas: el millón de dólares para el hijo se depositaría en una cuenta de ahorro a su nombre; los bonos de ayuda familiar serían reestructurados; se sumaría una sala cuna universal con cargo al Estado; la reasignación de recursos de la educación superior a la primera infancia y hasta una exención del impuesto a la renta. El costo aproximado es de 380 millones de dólares, según el diario El Mercurio.

Hoy presentamos el #PlanRenaceChile que busca enfrentar la grave crisis de natalidad y promover el apoyo a la maternidad y la familia. Para que Chile vuelva a nacer y proyectarse hacia el futuro con más chilenos, no menos. pic.twitter.com/NlHT8ybjaW — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) April 22, 2025

“Vemos con preocupación que para muchas personas el día de hoy el tener hijos es un desafío enorme, lo ven como una carga enorme, siendo que debería ser algo positivo, que genera alegría, esperanza y no lo vemos así. Las personas hoy tienen incertidumbres laborales, tienen temor por la inseguridad y muchas otras cosas”, dijo Kast, quien perdió en el balotaje de 2021 frente al izquierdista Gabriel Boric, al anunciar el proyecto esta semana.

La primera dirigente en reaccionar fue la senadora del conservador partido Renovación Nacional -del expresidente Sebastián Piñera-, Paulina Núñez, quien tachó la propuesta de “machista y populista”.

El ex candidato presidencial chileno y fundador del ultraderechista Partido Republicano, José Antonio Kast, habla con la prensa sobre la victoria de sus candidatos durante las elecciones para elegir a los miembros de un Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta de Constitución, en la sede del Partido Republicano en Santiago, el 7 de mayo de 2023. JAVIER TORRES - AFP

“Me duele escuchar que un candidato presidencial que ya enfrentó una elección presidencial crea que una mujer va a decidirse en ser madre porque le traen un millón de pesos [chilenos]. Todos sabemos que hoy día, sobre todo con la inflación que tenemos, ese dinero se gasta rápidamente. Y me duele porque es una mirada machista a mi juicio. Hay que hablar a las mujeres, empatizar con las madres que no llegan a fin de mes y muchas veces tienen que sacar adelante sus hogares solas”, indicó.

La senadora agregó que son necesarias “políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad parental, que flexibilicen las jornadas laborales y que promuevan una verdadera conciliación entre la vida laboral y familiar”.

Núñez destacó que “esta mirada machista y populista no responde a poder hacer frente a la crisis que tenemos hoy día con la baja natalidad”. “Yo hago un llamado a que en estos temas, que son de tanta empatía, se requiere conocer a detalle las necesidades, que no se propongan respuestas que se elaboren entre cuatro paredes con aquellos que no lo han vivido”, dijo.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana MARTIN BERNETTI - AFP

Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, acudió a los datos de la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2024 para argumentar que “la principal razón de la baja natalidad tiene relación con la tensión entre la maternidad y las responsabilidades laborales". “El 21% de los encuestados cree que la sociedad chilena no apoya a las mujeres… y el impacto en la vida económica de las familias de un hijo es harto más que eso; es más que recursos”, dijo la ministra del gobierno de Gabriel Boric. Además, recordó que el proyecto de modernización de sala cuna sigue frenada en el Congreso, y apuntó contra Kast por eso.

En tanto, la exministra del Interior y también candidata presidencial para las elecciones de noviembre, Carolina Tohá, indicó que los bonos pueden aportar, pero se quedan muy cortos, pues la crianza de un hijo “es algo que dura toda la vida”. “Uno o dos millones de pesos para el día del nacimiento, ni siquiera rasguña en la magnitud del desafío que es hacerse cargo de la crianza de una persona”, señaló.

Agencia ANSA y diario Emol (GDA)

LA NACION