El alcalde de París quiere garantizar un “derecho a lo bello” en la ciudad

PARÍS.– El nuevo alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, anunció el lunes una serie de medidas –como una mejor limpieza de las calles– para garantizar un “derecho a lo bello” en la capital del primer destino turístico mundial.

Más allá de las imágenes de postal de la Torre Eiffel o Montmartre, París es objeto de críticas recurrentes en las redes sociales por la basura en sus calles, la presencia de ratas o de mobiliario urbano en mal estado.

El acalde de París, Emmanuel Grégoire KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Detrás de la etiqueta #SaccageParis, las críticas se centraron en los últimos años en la predecesora de Grégoire, la socialista Anne Hidalgo, acusada de descuidar la ciudad y de centrarse únicamente en adaptar París al cambio climático.

“Conozco el descontento de muchas parisinas y muchos parisinos respecto a la calidad del espacio público y, a veces, lo comparto”, confesó al diario Le Figaro su sucesor, que dijo busca garantizar “un ‘derecho a lo bello’ en todos los barrios”.

El alcalde prometió “proseguir las transformaciones emprendidas” por la antigua edil, pero “mejorando el marco de vida general” y con una “exigencia de limpieza y de bienestar”.

Pour les pisses vinaigres qui prétendent qu'aucune fontaine ne fonctionne à #saccageparis :



pic.twitter.com/odwaEUx8NE — Jule (@JuleGrinch) May 10, 2026

Al mismo tiempo, Grégoire precisó que pretende reforzar “considerablemente el rol de los alcaldes de distrito en las políticas de ordenamiento de proximidad”, y prometió ser un alcalde “de hiperproximidad”.

Su plan prevé centrarse en la limpieza de las calles, en la conservación de fachadas y la protección del patrimonio de París, incluido el mobiliario histórico, entre otros.

Grégoire besa la llave del Ayuntamiento de París durante un acto tras la segunda vuelta de las elecciones municipales de Francia de 2026, en París, el 22 de marzo de 2026 GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

El nuevo regidor, que asumió en marzo, prevé abordar también “1000 puntos negros” donde el espacio público se degrada, como zonas de “ultrafrecuentación turística” como el Campo de Marte o los alrededores de las estaciones de trenes.

Casi 50 millones de personas visitaron París o su región en 2025, según cifras del organismo de promoción turística regional Visit Paris Region.

Proteger la identidad parisina

El edil socialista se comprometió a prestar “una atención reforzada a las veredas, a las obras, a las terrazas y a las incivilidades cotidianas”.

Al mismo tiempo, el alcalde parisino dijo que buscará “proteger patrimonialmente” la capital francesa cómo parte de su gestión, prestando especial atención “a las fachadas, a los suelos, al mobiliario histórico, a los puentes –en particular el Pont des Arts–, así como al ‘patrimonio ordinario’ que constituye ‘la identidad de París’”.

L’avenue de Flandre dans toute sa splendeur #saccageparis @Paris19e Cet arrondissement est une poubelle! pic.twitter.com/YRiz5NahUn — UnionParisienne75 (@UnionParisienne) May 9, 2026

Una “delegada general de diseño y estética” será la encargada de desplegar el plan, especificó el alcalde.

Grégoire rechazó además los cuestionamientos recibidos por la ausencia de un adjunto específico de patrimonio en su equipo de gobierno y subrayó la designación de Dominique Kielemoës como “consejera delegada de patrimonio”, dependiente del adjunto de urbanismo, François Vauglin.

Por otra parte, el flamante alcalde se comprometió también a crear 80 “corazones peatonales” en París y a garantizar dónde sea posible “al menos una vereda con sombra en cada calle”. La peatonalización de las riberas del río Sena se “acelerará para conformar un paseo continuo de 25 kilómetros”.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Asegurando que su “mantra no es estar en contra del automóvil”, Grégoire dijo que buscará aumentar las “plazas de estacionamiento especializadas”, en particular “para quienes el auto es una herramienta de trabajo y lo necesitan a diario”. Además del despliegue de 15 líneas rápidas de colectivos, anunció que pretende crear “un carril de colectivo protegido” en la Rue de Rivoli.

En el ámbito escolar –una “prioridad absoluta” de su mandato, según el alcalde– , Grégoire es esperado en la Escuela Saint-Dominique, en el séptimo distrito de la capital, donde salieron a la luz recientes revelaciones de abusos sexuales contra menores. “Voy, ante todo, para escucharlos”, dijo el alcalde.

Agencia AFP