Una explosión por una fuga de gas en San Pablo dejó al menos un muerto y destruyó 35 viviendas

Una explosión causada por una fuga de gas generó daños en 35 propiedades, dejó al menos un muerto y tres heridos el lunes por la tarde en una zona residencial del oeste de San Pablo, en Brasil. El estallido ocurrió en el barrio Jaguaré, mientras la empresa estatal Sabesp realizaba trabajos sobre una red de agua. Según informaron las autoridades, los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros en busca de posibles víctimas.

El incidente ocurrió alrededor de las 16 en la Rua Doutor Benedito de Moraes Leme. Según reportó O Globo, Sabesp llevaba adelante una obra de reubicación de cañerías de agua y fue en ese marco que una tubería de gas resultó dañada. La empresa afirmó que, tras detectar el problema, contactó a la distribuidora Comgás y suspendió las tareas en el lugar.

“Durante la movilización del equipo técnico para realizar la reparación, se produjo la explosión. Las empresas y las autoridades competentes están investigando las causas del incidente”, indicó Sabesp en un comunicado difundido tras el hecho.

Una explosión en San Pablo provocó la muerte de una persona e hirió a tres

Por su parte, Comgás, la empresa concesionaria responsable de la distribución de gas en la ciudad, afirmó que recibió un aviso por una fuga alrededor de las 15 de este lunes. Según explicó, el escape habría sido originado por “trabajos de construcción de terceros”. Además, la compañía indicó que fue al lugar y logró controlar la pérdida.

Entre los heridos por el incidente se encuentra un empleado de Sabesp, que fue rescatado por personas que estaban en las inmediaciones del lugar, antes de la llegada de los servicios de emergencia. Otras dos personas, residentes de la zona, fueron trasladadas por el servicio médico SAMU a un hospital regional de Osasco.

También fueron rescatados varios animales. En diálogo con TV Globo, el teniente de Defensa Civil, Maxwell de Souza, aseguró que lograron salvar a perros, gatos y una tortuga.

Continúa la búsqueda de víctimas entre los escombros de las viviendas dañadas por la explosión O Globo / GDA

Según consignó O Globo, al menos doce dotaciones de bomberos participaron del operativo junto con un helicóptero de la Policía Militar. Además, por la noche, los rescatistas trabajaron con perros especializados en búsqueda para localizar a posibles personas atrapadas bajo los restos de las construcciones colapsadas.

El gobierno del estado de San Pablo informó que el suministro eléctrico en el área fue interrumpido como medida preventiva y que la zona permanece aislada para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los equipos de rescate y peritaje.

Por su parte, el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, aseguró a través de redes sociales que se le brindará asistencia a las familias afectadas y que los damnificados recibirán compensaciones por las pérdidas sufridas. También informó que la Agencia Reguladora de Servicios Públicos del Estado de San Pablo (Arsesp) fue instruida para investigar posibles responsabilidades y aplicar sanciones si correspondiera.

El gobernador de San Pablo aseguró que las víctimas de la explosión recibirán asistencia X Tarcísio Gomes de Freitas

“Todos tendrán sus perjuicios resarcidos y sus residencias debidamente recuperadas”, expresó el mandatario. Además, manifestó sus condolencias a los familiares de la víctima fatal y deseó una pronta recuperación a los heridos.

En tanto, avanzan las tareas de remoción de escombros y las autoridades no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas en la zona en la que se dio la explosión.